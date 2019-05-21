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Не з'являється на публіці: як довго триватиме декрет Меган Маркл

STYLERЖиття    21.05.2019 - 10:56
Не з'являється на публіці: як довго триватиме декрет Меган Маркл
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл сповна насолоджується радощами материнства

Меган Маркл, яка нещодавно стала мамою малюка Арчі, поки що не поспішає знову з'являтися на публіці. Західні експерти розповіли, коли ж герцогиня Сассекська зможе вийти з декретної відпустки. Про це пише таблоїд Express.co.uk.

Так, Меган, яка недавно відсвяткувала першу річницю весілля з принцом Гаррі, відповідно до законодавства Сполученого Королівства, зможе насолодитися радощами материнства і бути звільненою від виконання своїх обов'язків протягом першого року.

Не з'являється на публіці: як довго триватиме декрет Меган Маркл

Меган Маркл, принц Гаррі і малюк Арчі (фото: twitter.com/PA)

Але експерти припускають інше - оскільки Меган американка, а згідно з традиціями і законами батьківщини герцогині, жінки можуть знаходитися в декретній відпустці протягом трьох місяців, можливо, щаслива мама вийде на роботу трохи раніше.

Відзначимо, що в свідоцтві про народження Арчі відзначений і рід занять Меган - її професія іменується, як "принцеса Сполученого королівства".

У той же час, королівське джерело припустило, що відпустка Меган "ймовірно, буде довшою". Але при цьому існує ймовірність, що Меган "протягом цього часу все ж може з'явитися на офіційних заходах".

Не з'являється на публіці: як довго триватиме декрет Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: GettyImages)

А поки Меган сидить вдома з дитиною, принц Гаррі щосили гуляє на королівських весіллях.

Раніше повідомлялося, що до знайомства з принцом Гаррі Меган Маркл хотіла зустрічатися з популярним співаком. Однак тоді ще актриса Меган була відкинута зоряним виконавцем.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям опублікували нове веселе відео з дітьми, на якому герцогиня Кембриджська поспілкувалася зі старшим сином - принцом Джорджем.

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