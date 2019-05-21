Меган Маркл просила подругу знайти їй багатого нареченого: спливли подробиці

Меган Маркл просила подругу познайомити її з відомим британцем (колаж РБК-Україна)

Подруга Меган Маркл розповіла про бажання герцогині познайомитися зі знаменитим британцем

Меган Маркл кілька років просила свою подругу Ліззі Канді познайомити її з яким-небудь відомим і заможним чоловіком. Про секрет з минулого своєї тепер уже колишньої подруги відома журналістка і телеведуча розповіла британським ЗМІ.

За словами Ліззі, вони з Меган познайомилися в 2013 році - майже відразу після розлучення актриси з Тревором Енгельсоном, - коли телеведуча супроводжувала зірку "Форсмажорів" на одному благодійному вечорі.

Канді і майбутня герцогиня швидко подружилися і навіть створили дівочий онлайн-чат з іншими спільними приятельками. Саме там Маркл і звернулася до подруги з проханням влаштувати її особисте життя.

"У нас був чат для дівчаток. У ньому Мег якось запитала: "Ви знаєте якихось відомих хлопців? Я не заміжня і небайдужа до британців". Ми пообіцяли допомогти їй в пошуках. Я пам'ятаю, що тоді вона багато розпитувала про моїх знайомих. Меган була веселою і милою, задавала багато питань. Вона мені подобалася, я вирішила їй допомогти", - цитує Канді видання Daily Mail.

Ліззі Канді (ліворуч) бере інтерв'ю у Меган Маркл в 2013 році

Ліззі запропонувала подрузі одразу кілька кандидатур. Однак із завидними женихами тоді у Меган не зрослося. Серед холостяків, які не сподобалися актрисі, був футболіст Ешлі Коул (у нього в той період була репутація бабія). А от переможець британського Х-Фактора Метт Кардл сам "відшив" майбутню дружину принца Гаррі.

Вже через кілька місяців після невеликої інтрижки з Кардлом Маркл зустрілася з онуком Єлизавети ІІ - майбутнє подружжя познайомилося на побаченні всліпу, яке, щоправда, влаштувала не Канді. Та ж як тільки Меган і Гаррі закрутили роман, актриса припинила своє спілкування з Ліззі - телеведуча навіть не отримала запрошення на весілля від своєї колись близької подруги.

"Коли я дізналася про їх роман з Гаррі, то відразу написала їй. Мег відповіла: "Так, це так. Сподіваюся, ми будемо разом". На цьому наше спілкування закінчилося", - зазначила Ліззі.

Ліззі Канді (фото: instagram.com/lizziecundy)

Тим часом, Меган Маркл, яка нещодавно стала мамою малюка Арчі, поки що не поспішає знову з'являтися на публіці.