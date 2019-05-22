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Меган Маркл перевершила Кейт Міддлтон: що сталося

STYLERЖиття    22.05.2019 - 21:13
Меган Маркл перевершила Кейт Міддлтон: що сталося
Меган Маркл обійшла Кейт Міддлтон (Колаж РБК-Україна)

Меган Маркл в юні роки отримала дуже цікаву освіту, якої немає у Кейт Міддлтон

Меган Маркл і Кейт Міддлтон почали змагатися за титул кращої невістки з того моменту, як герцогиня Сассекська потрапила в королівську сім'ю. Ситуації, які виникають між дружиною принца Вільяма і дружиною принца Гаррі постійно перебувають під прицілом британських і американських таблоїдів.

За словами джерел з королівського палацу, дами не дуже ладять між собою і постійно намагаються показати свою перевагу.

Цього разу Меган Маркл перевершила Кейт Міддлтон абсолютно випадково. У соціальні мережі потрапили знімки паперової записки, яку Кейт Міддлтон залишила на виставці квітів Королівського товариства садівників. Шанувальники обох герцогинь порівняли почерки і з'ясувалося, що Меган Маркл набагато витонченіше виводить свої літери, ніж Кейт Міддлтон.

Меган Маркл перевершила Кейт Міддлтон: що сталося

Зразок почерку Кейт Міддлтон (скріншот)

Почерк герцогині Сассекської фанати назвали бездоганним і ідеальним.

З'ясувалося, що Меган Маркл багато років тому освоїла не тільки професію актриси, але і професію фахівця з каліграфії. До того, як її затвердили на першу роль, вона працювала в компанії Paper Source, де викладала приватним клієнтам мистецтво красивого письма.

"Це була її робота на півставки, коли вона проходила прослуховування на роль", – розповів журналістам генеральний директор організації Вінні Парк.

Меган Маркл перевершила Кейт Міддлтон: що сталося

Зразок почерку Меган Маркл (Скріншот)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Кейт Міддлтон викрили в "доношуванні" суконь.

А також розповідали про те, що Меган Маркл просила подругу знайти багатого нареченого в Британії.

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