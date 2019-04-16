Савченко захотіла знову стати нардепом: неоднозначна реакція мережі

Надія Савченко вже наступного тижня прийде до Верховної Ради
Надію Савченко звільнили з-під варти в залі суду після закінчення строку арешту 15 квітня. Разом з нею був звільнений і Володимир Рубан. Стало відомо, що Савченко збирається повернутися до своїх депутатських обов'язків і восени піде на вибори.
Так, скандальна депутат планує повернутися в Раду вже наступного тижня і буде разом зі своєю партією балотуватися на парламентських виборах восени 2019 року. Про це в ефірі "112 Україна" заявила заступник голови політичної платформи Надії Савченко Тетяна Проторченко.
Користувачі мережі неоднозначно відреагували на подібну заяву. Вони вважають, що тепер у Верховній Раді почнуться справжні веселощі.
Савченко буде брати участь у парламентських виборах 2019 (відео: YouTube/112 Україна)
Раніше опального депутата хотіли висунути кандидатом у президенти, але Центральна виборча комісія одноголосним рішенням відмовила їй у реєстрації.
Нагадаємо, 16 лютого 2019 апеляційний суд Чернігова прийняв рішення направити справу Надії Савченко та Володимира Рубана у Верховний суд для зміни підсудності. А генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв про необхідність переведення справи в Чернігів, тому що там живе більшість свідків.