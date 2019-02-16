Верховний суд знову розгляне зміну підсудності справи Савченко та Рубана

Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Савченко та Рубану продовжили арешт до 15 квітня

Чернігівський апеляційний суд вирішив направити справу Надії Савченко та Володимира Рубана до Верховного суду для зміни підсудності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката Валентина Рибіна у Facebook.

Як зазначається, суд також продовжив термін дії запобіжного заходу для Савченко та Рубана до 15 квітня 2019 року.

"21:50 суд вирішив справу Володимира Рубана та Надії Савченко направити до Верховного Суду для визначення підсудності, а термін утримання під вартою продовжив обом до 15.04.19", - написав адвокат.

Згідно з тексту ухвали, вона є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, Верховний суд 11 лютого прийняв рішення, згідно з яким справу депутата Верховної ради Надії Савченко та колишнього керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана перевели у Чернігів.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що справу необхідно перевести у Чернігів, бо там живуть більшість свідків.