Луценко розповів, чому справу Савченко та Рубана переводять в Чернігів

Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

За словами генпрокурора, там проживає більшість свідків

Справу депутата Верховної ради Надії Савченко та колишнього керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана хочуть перевести у Чернігів, бо там живуть більшість свідків. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє РБК-Україна.

Генпрокурор наголосив, що прокуратура зібрала всі необхідні докази і завершила справу Савченко-Рубана.

"Справа Савченко-Рубан завершена. Зараз вони мають постати перед судом. Цей суд відбудеться в місті Чернігові, бо більшість свідків проживають там, чи їм там зручніше. Ми вважаємо, що маємо всі докази", - сказав він.

Також Луценко наголосив, що підсудні намагалися затягнути ознайомлення з матеріалами слідства.

"Я вважав себе близькою людиною по спілкуванню із Саакашвілі. Але потім він перейшов червону лінію. Тоді я мусив діяти як Генпрокурор. Із Савченко подібна історія", - додав він.

Раніше повідомлялося, що прокуратура подала клопотання до Верховного суду щодо передачі справи депутата Верховної ради Надії Савченко та колишнього керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана до Чернігова. До цього справу перевели у Слов'янськ.

Розгляд клопотання запланований на 4 лютого на 11:00 у Верховному суді в Києві.

Водночас, адвокат Валентин Рибін наполягає на розгляді справи в Печерському районному суді м. Києва і заявив, що клопотатиме про переведення розгляду справи туди.