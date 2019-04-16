Савченко захотела снова стать нардепом: неоднозначная реакция сети

Савченко будет участвовать в парламентских выборах 2019 (коллаж РБК-Украина)

Надежда Савченко уже на следующей неделе придет в Верховную Раду

Надежду Савченко освободили из под стражи в зале суда после истечения срока ареста 15 апреля. Вместе с ней был освобожден и Владимир Рубан. Стало известно, что Савченко собирается вернуться к своим депутатским обязанностям и осенью пойдет на выборы.

Так, скандальная депутат планирует вернуться в Раду уже на следующей неделе и будет вместе со своей партией баллотироваться на парламентских выборах осенью 2019 года. Об этом в эфире "112 Украина" заявила заместитель главы политической платформы Надежды Савченко Татьяна Проторченко.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на подобное заявление. Они считают, что теперь в Верховной Раде начнется настоящее веселье.

"Кто бы сомневался... Не на завод же!"

"Во блин, даже я забыл о ней. Вот же новый президент";

"Надя, пора";

"Цирк должен продолжаться... Плохо будет после 21 апреля, но весело..."

"Надя - действующий депутат. Представляю ее появление в Раде..."

"Ну все, держись Верховна Рада!"

"Надежда, она и есть надежда, которая умирает последней. У нас появилась настоящая надежда на хороший исход выборов".

Савченко будет участвовать в парламентских выборах 2019 (видео: YouTube/112 Україна)

"Гарри Поттер, ты ли это?"

"Ее ОБ в список возьмет"

"То есть, официальная причина роспуска "Савченко вернулась"?"

Ранее опального депутата хотели выдвинуть кандидатом в президенты, но Центральная избирательная комиссия единогласным решением отказала ей в регистрации.

Напомним, 16 февраля 2019 апелляционный суд Чернигова принял решение направить дело Надежды Савченко и Владимира Рубана в Верховный суд для изменения подсудности. А генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о необходимости перевода дела в Чернигов, потому что там живет большинство свидетелей.