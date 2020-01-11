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Сидять і п'ють чай: Савченко засвітилася з соратниками Януковича (фото)

STYLERЖиття    11.01.2020 - 14:16
Сидять і п'ють чай: Савченко засвітилася з соратниками Януковича (фото)
Надія Савченко (фото: РБК-Україна)

Колишня депутат Надія Савченко прийняла участь з колишніми соратниками Януковича

Екс-нардеп Надія Савченко "засвітилася" з екс-міністром юстиції Оленою Лукаш і колишнім нардепом Оленою Бондаренко. На це звернув увагу на своїй сторінці в Facebook Олексій Голобуцький. Жінки разом прийшли на ефір телеканалу Zik.

"Лєна Бондарєнко, Лєна Лукаш і Надюха Савченко вчора на ефірі ЗіКу. Ганю Герман не запрошували - бо тоді концентрація темної матерії в одній окремо взятій студії сягнула б критичної величини і відкрився б прохід в інферно...))" - іронічно написав Голобуцький.

Сидять і п'ють чай: Савченко засвітилася з соратниками Януковича (фото)

Савченко в оточенні соратників Януковича (фото: facebook.com/aleksej.golobuckij)

Користувачі мережі відреагували на цей факт в коментарях і зазначили, що з таким успіхом в країну скоро повернеться екс-президент України Віктор Янукович.

  • Я ж кажу - три макбетовських відьми.
  • Азарова не вистачає.
  • Такими темпами скоро в ОП приїде легітимний, законтачить там Зе і оголосить себе губернатором малоросії!

Сидять і п'ють чай: Савченко засвітилася з соратниками Януковича (фото)

Скріншот коментарів

Зазначимо, що Савченко, Лукаш і Бондаренко стали гостями програми "Кожен з нас президент" на телеканалі ZIK і разом обговорювали актуальні питання.

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