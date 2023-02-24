Сантехник не нужен. Простой способ прочистить засорившуюся раковину

Засорившаяся раковина на кухне - это частая проблема. Очень часто это может застать вас врасплох, когда гора немытой посуды ждет, чтобы ее помыли. Не паникуйте, не обязательно сразу вызывать сантехника.
В издании Sante Plus рассказали, как прочистить кухонную раковину с помощью простого и быстрого метода.
Засор канализации – одна из самых распространенных проблем в доме. Несмотря на то, что ремонт сантехники может показаться вам сложным, есть несколько приемов, которые стоит попробовать, прежде чем вызывать сантехника в крайнем случае. В супермаркетах есть много средств, которые прочищают засор, но они содержат в себе много вредных химических компонентов.
Как естественным образом прочистить кухонные стоки с помощью сантехнической змейки?
Сантехническая змейка представляет собой инструмент, состоящий из спирального металлического каркаса, который можно вставить в водосток. Оказавшись в сливной трубе, когда она натыкается на препятствие, вы можете вращать рукоятку, чтобы избавиться от мусора и вычистить его из канализации. Существуют ручные змейки, а также электрические змеи, которые могут быть еще более мощными.
Если вы часто сталкиваетесь с засорением раковины и частыми проблемами со сливом, вам обязательно нужно приобрести ее и держать дома.
Как прочистить раковину без каких-либо осложнений:
Вы можете сделать свой собственный инструмент дома, чтобы прочистить трубы с помощью проволочной вешалки.
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