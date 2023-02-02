Как средства для мытья посуды незаметно вредят организм: эксперт рассказала всю правду

Средства для мытья посуды покупают все без исключения, затем из этой посуды ест вся семья и в частности маленькие дети. Однако мало кто задумывается о безопасности состава таких средств.

Как они вредят организму

По словам специалиста, моющие средства для посуды - одни из тех средств, которые могут наносить большой вред здоровью, причем совершенно незаметно.

Все потому, что остатки таких средств очень плохо смываются со стен посуды. В частности, визуально их не видно, но после каждого мытья посуды на стенках остаются частицы средства, которое вместе с едой и напитками попадают в организм.

К тому же, их полностью смыть с посуды очень трудно.

"Чтобы смыть его существенную часть, нужно смывать средство несколько минут (2-3 мин) в горячей проточной воде. Пока лучше всего с этим справляется посудомоечная машина (там гораздо меньше остается средства на стенках посуды, однако оно тоже остается)", - говорится в сообщении.

Вредные вещества

Нутрициолог говорит, что основной компонент моющих средств - это "ПАВы", которые производятся из продуктов переработки. Именно они обеспечивают красивую густую пену и отмывают жир даже в холодной воде.

В общем, эти компоненты попадают в организм и нагружают токсинами органы детоксикации (задача которых самоочищать организм). Эксперт говорит, что в общем происходит интоксикация и отравление изнутри.

Из-за того, что это микроскопические дозы, человек это влияние не испытывает. Однако, поскольку они постоянно отравляют организм, то спустя годы это влияние все же происходит. И тогда человек не понимает, откуда взялся та или иная болезнь, аллергия и заболевания кожи.