Сколько времени можно использовать губку для мытья посуды: назван точный срок

Ежедневно хозяйки используют губки для мытья посуды. Однако на них быстро скапливаются бактерии, поэтому их нужно часто заменять и правильно очищать.

Как очистить губку

Посудомоечная машина

Необходимо положить губку в корзину для столовых приборов посудомоечной машины и запустить обычный цикл мойки.

Уксус

Уксус известен своими антимикробными свойствами, потому может помочь очистить губку. Необходимо в миске смешать равные части воды и уксуса и погрузить туда губку. Далее нагрейте в микроволновке в течение 2 минут.

Регулярная очистка обязательна, ведь это поможет избавиться от нежелательных бактерий, которые оседают на посуде.

Когда менять

Заменять губку желательно после двух или трех недель использования. Иногда определенные признаки могут означать, что пора ее заменить.

Запах

Мокрая губка для посуды является питательной средой для развития плесени и бактерий. В результате возникает неприятный запах. Это главный признак, от которого следует избавиться.

Состояние

Если со временем на губке появляются сомнительные пятна и она полностью обесцвечена, то пора ее выбросить.

Добавим, для того чтобы губка для посуды была как можно дольше в хорошем состоянии, стоит: