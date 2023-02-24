Сантехнік не потрібний. Простий спосіб прочистити забиту раковину

Як прочистити кухонну раковину?

Засор каналізації – одна з найпоширеніших проблем удома. Попри те, що ремонт сантехніки може здатися вам складним, є кілька прийомів, які варто спробувати, перш ніж викликати сантехніка. У супермаркетах є багато засобів, які прочищають засор, але вони містять багато шкідливих хімічних компонентів.

Як природно прочистити кухонні стоки за допомогою сантехнічної змійки?

Сантехнічна змійка є інструментом, що складається зі спірального металевого каркаса, який можна вставити у водостік. Опинившись у зливальній трубі, коли вона натикається на перешкоду, ви можете обертати рукоятку, щоб позбавитися від сміття та вичистити його з каналізації. Існують ручні змійки, а також електричні, які можуть бути ще потужнішими.

Якщо ви часто стикаєтеся із засміченням раковини та частими проблемами зі зливом, вам обов'язково потрібно придбати її та тримати вдома.

Як прочистити раковину без будь-яких ускладнень:

Направте водопровідну змійку в каналізацію,

Поверніть ручку за годинниковою стрілкою, доки не відчуєте опір.

Поверніть змійку проти перешкоди, яка, здається, засмічує раковину.

Акуратно витягніть інструмент із труби й позбавтеся бруду.

Як зробити водопровідну змійку в домашніх умовах, щоб прочистити раковину?

Ви можете зробити свій власний інструмент, щоб прочистити труби за допомогою дротяної вішалки.