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Самий видовищний зорепад в році: коли і де краще дивитися

STYLERЖиття    05.05.2020 - 18:01
Самий видовищний зорепад в році: коли і де краще дивитися
Зорепад (колаж: РБК-Україна)

Сьогодні українці побачать самий яскравий зорепад у році

Пік зорепаду Ета-Аквариди українці можуть спостерігати в небі в ніч з 5 на 6 травня. Це найбільш видовищний зорепад у році, який найкраще дивитися з 2 до 4 години ночі далеко від міста.

За рахунком це другий весняний зорепад. При цьому він триватиме майже весь останній місяць весни, до 28 травня. У травні астрономи також очікують, що комета ATLAS максимально наблизиться до Землі.

Варто зазначити, що повня може перешкодити розгледіти навіть найбільші об'єкти цього унікального природного явища.

Травневі Аквариди породжуються кометою Галлея і отримали свою назву через те, що її видиме джерело знаходиться в сузір'ї Водолія (Aquarius) поблизу яскравої зорі Ета. Швидкість окремого метеора може бути близько 66 км/с. За прогнозом Міжнародної метеорної організації, в ніч на 9 травня можна буде спостерігати до 40 метеорів на годину

Земля проходить через зону, сформовану залишками хвоста комети Галлея, два рази на рік - у жовтні та травні. При цьому восени люди спостерігають за зорепадом Оріоніди.

Варто зазначити, що 19 травня виповниться 110 років з дня, як Земля пройшла крізь хвіст комети. Вперше метеорний потік Аквариди був відкритий в 1780 році. Метеоритні потоки складаються з кометного пилу. При цьому коли наша планета перетинає кометні орбіти, то весь кометний або астероїдний пил потрапляє в атмосферу Землі і згоряє.

Нагадаємо, що нещодавно пентагон офіційно опублікував відеозаписи, на яких зображений непізнаний летючий об'єкт. Приголомшливі кадри зняв екіпаж американських бойових літаків в період з 2004 по 2015 роки.

Першими опублікували відео активісти дослідної групи To The Stars Academy of Arts & Science. Активісти зазначили, на відео не видно щоб об'єкт мав крила, а також у нього не було газового шлейфу. Тому вони припустили, що на відео НЛО.

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