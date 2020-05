Самый зрелищный звездопад в году: когда и где лучше смотреть

Звездопад (коллаж: РБК-Украина)

Сегодня украинцы увидят самый яркий звездопад в году

Пик звездопада Эта-Аквариды украинцы могут наблюдать в небе в ночь с 5 на 6 мая. Это самый зрелищный звездопад в году, который лучше всего смотреть с 2 до 4 часов ночи вдали от города.

По счету это второй весенний звездопад. При этом он будет длиться почти весь последний месяц весны, до 28 мая. В мае астрономы также ожидают, что комета ATLAS максимально приблизится к Земле.

Стоит отметить, что полнолуние может помешать разглядеть даже самые крупные объекты этого уникального природного явления.

Майские Аквариды порождаются кометой Галлея и получили свое название из-за того, что его видимый источник находится в созвездии Водолея (Aquarius) близ яркой звезды Эта. Скорость отдельного метеора может быть около 66 км/с. По прогнозу Международной метеорной организации, в ночь на 9 мая можно будет наблюдать до 40 метеоров в час

Земля проходит через зону, сформированную остатками хвоста кометы Галлея, два раза в год - в октябре и мае. При этом осенью люди наблюдают за звездопадом Ориониды.

Стоит отметить, что 19 мая исполнится 110 лет со дня, как Земля прошла сквозь хвост кометы. Впервые метеорный поток Аквариды был открыт в 1780 году. Метеоритные потоки состоят из кометной пыли. При этом когда наша планета пересекает кометные орбиты, то вся кометная или астероидная пыль попадает в атмосферу Земли и сгорает.

Напомним, что недавно пентагон официально опубликовал видеозаписи, на которых запечатлен неопознанный летающий объект. Потрясающие кадры снял экипаж американских боевых самолетов в период с 2004 по 2015 года.

Первыми видео опубликовали активисты исследовательской группы To The Stars Academy of Arts & Science. Активисты отметили, на видео не видно чтобы объект имел крылья, а также у него не было газового шлейфа. Поэтому они предположили, что на видео снято НЛО.