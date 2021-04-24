Ці помилки зіпсують шашлик навіть з найкращого м'яса: ніколи так не робіть!

Шашлик на природі люблять посмажити всі, але не завжди він виходить однаково смачним, соковитим і м'яким. Шеф-кухар каже, що справа в помилках, які ми часто допускаємо при його приготуванні. І важливо тут абсолютно все: нарізка, насадка на шампур, дрова, і звичайно ж маринад. Як не зіпсувати шашлик навіть з самого добірного м'яса - читайте нижче в нашому матеріалі.

Неправильно нарізане м'ясо

М'ясо потрібно різати тільки поперек волокон, стежачи за однаковою товщиною шматочків (приблизно як два сірникових коробка). Шматки побільше можуть недосмажитися, а маленькі - висохнуть. Порізане уздовж волокон м'ясо буде при смаженні втрачати сік.

Надлишок кислоти

Якщо ви правильно вибрали м'ясо, його не потрібно розм'якшувати кислотою - лимоном, ананасами і т. д. Вони погано впливають на молоде м'ясо. А для додання пікантності в маринад можна додати пару крапель бальзамічного оцту.

Все відразу в маринаді

Не потрібно висипати (виливати) в маринад все, що завалялося в холодильнику. Адже маринадом потрібно робити блюдо соковитим, підкреслювати смак м'яса, а не перебивати його. Шеф-кухар рекомендує додавати в маринад свіжі трави, цибулю, часник.

Довге маринування

В середньому на маринування потрібно витрачати близько 12 годин (максимум - 20) при температурі 2-4 градуси. Все залежить від якості обраного м'яса. При довгому триманні м'яса в маринаді погіршується його смак, текстура, до того ж воно просто може почати псуватися.

Солити м'ясо відразу ж

Якщо посолити м'ясо при замочуванні, ви точно отримаєте сухий шашлик. Адже сіль сприяє інтенсивному витягуванню вологи з продукту. Найкраще посолити м'ясо безпосередньо перед смаженням.

Неправильні шампури

Ідеальними будуть шампури з нержавійки, квадратного перетину, а не плоскі. На жаль, більшість виробів, які продаються в магазинах - плоскі. Важливо враховувати також довжину шампура і ширину мангала - з обох кінців запас повинен бути не менше 4-5 см.

Погане насаджування м'яса на шампур

Не перекидайте шматочки м'яса з шампур на шампур - від зайвих проколів воно буде втрачати сік. Попередньо покладіть шампур на мангал, щоб розрахувати, скільки шматочків ви повинні насадити. Причому шматочки один до одного потрібно насаджувати щільно.

Мікс м'яса і овочів на шампурі

Виглядає це звичайно красиво, але сама ідея так собі. У м'яса і овочів (цибуля, помідори, перець і т. д.) час приготування різний, тому їх краще смажити на окремих шампурах. Інакше або м'ясо не досмажиться, або овочі згорять.

Неправильні дрова

Не можна для шашлику використовувати дрова хвойних дерев - вони виділяють смолу, яка псує і м'ясо і мангал. Віддайте перевагу фруктовим породам: яблуня, вишня, виноградна лоза. Як варіант можна використовувати березу, дуб і ясен. При розпалюванні потрібно закласти максимальну кількість дров, щоб не підкидати в процесі, інакше вугілля буде утворюватися нерівномірно.

Багато порожнього простору між шампурами

Покладіть шампури на мангал щільно, щоб закрити доступ до вугілля кисню і знизити ймовірність загоряння. Інакше доведеться постійно гасити, а м'ясо буде пригорати.

Нерівномірно пропікати

Перевертати шампури слід відразу, як тільки з м'яса почне капати сік, а смажити потрібно не з двох, а з усіх чотирьох сторін. Не потрібно засмажувати з одного боку до готовності, а потім перевертати на іншу - це не котлети. В середньому шеф-кухар рекомендує смажити по хвилині з кожного боку до утворення скоринки на сильному жарі. І 7-10 хвилин на слабкому. Щоб отримати слабкий жар, приберіть частину вугілля з-під шашлику.