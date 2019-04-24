Найтепліший день весни: синоптики порадували прогнозом погоди

Погода в Україні в середу, 24 квітня, буде надзвичайно теплою і комфортною. Сьогодні чи не найтепліший день за всю весну - майже на всій території країни очікується ясне небо та сяюче сонце, повідомляє Український гідрометцентр.

Хмарно буде лише на Закарпатті - тут очікується невеликий дощ. Також в західних областях можливий сильний поривчастий вітер, місцями до 15-20 метрів за секунду.

На решті територій вітер буде помірним - від 5 до 10 метрів за секунду.

Вдень повітря прогріється до +18... +22 градусів. Однак подекуди в західній частині України та на Півдні буде прохолодніше - від +15 до +19 вище нуля.

В Києві сьогодні тепло і сонячно - від +20 до +22 градусів, опади не передбачаються, вітер помірний.

Погода в Україні 24 квітня принесе потепління (фото: facebook.com/ukrgmc.official/)

Народні погодні прикмети 24 квітня говорять про таке:

Вранці небо червоне - буде всю весну дощитиме і вітряно.

Якщо з невеликих хмаринок утворюються великі хмари і з'єднуються одна з одною - чекай сильної зливи.

Зацвіла верба - чекай потепління.

Погода в Україні 24 квітня принесе потепління (фото: pixabay.com)

Раніше синоптик Наталка Діденко дала не надто втішний прогноз для українців на Великдень. У деяких областях очікується погіршення погодних умов.

До слова, народний синоптик Леонід Горбань також повідомив, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.

Нагадаємо, українців попередили про сильні магнітні бурі в кінці квітня. Фахівці рекомендують в ці дні не вплутуватися в конфлікти і відкласти всі важливі справи і вирішення питань.