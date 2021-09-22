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Найпростіший яблучний пиріг на кефірі від Євгена Клопотенка: швидко і дешево!

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Середа 22 вересня 2021 13:16
Найпростіший яблучний пиріг на кефірі від Євгена Клопотенка: швидко і дешево! Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко поділився з українцями рецептом мегапростого яблучного пирога, тісто в якому зроблено на основі кефіру. Випічка, запевняє переможець МастерШеф, готується швидко, а на виході - пальчики оближеш!

Про це шеф-кухар розповів на своєму особистому сайті.

Кулінар каже, що йому подобаються максимально прості пироги, які можна швидко приготувати на сніданок. Один з таких - яблучний пиріг на кефірі. Всі інгредієнти для нього, швидше за все, знайдуться в холодильнику.

Ось такий фантастичний яблучний пиріг може у вас вийти!

Найпростіший яблучний пиріг на кефірі від Євгена Клопотенка: швидко і дешево!

Інгредієнти для яблучного пирога:

  • Яйця - 2 шт.
  • Цукор - 200 г
  • Ванільний цукор - 1 ч. л.
  • Кефір - 250 мл
  • Вершкове масло - 50 г (плюс 20 г для змазування форми)
  • Борошно - 250 г
  • Сіль - 1 щіпка
  • Розпушувач - 1 ч. л.
  • Яблука твердих сортів - 2-3 шт.
  • Мелена кориця - 1 ч. л.
  • Цукрова пудра - 1 ст. л.

Покрокове приготування випічки

Розігрійте духовку до 180 градусів. Візьміть ємність побільше і змішайте в ній 2 яйця і 200 г цукру. Якщо у вас є кухонна машина, можете замісити тісто в ній.

Додайте дрібку солі і 1 чайну ложку ванільного цукру. Ретельно збийте все вінчиком.

Додайте 50 г розм'якшеного вершкового масла і перемішайте масу до отримання однорідної консистенції.

Найпростіший яблучний пиріг на кефірі від Євгена Клопотенка: швидко і дешево!Найпростіший яблучний пиріг на кефірі від Євгена Клопотенка: швидко і дешево!Найпростіший яблучний пиріг на кефірі від Євгена Клопотенка: швидко і дешево!

Влийте в миску 250 мл кефіру. Знову перемішайте вінчиком до повного об'єднання.

Додайте до маси 1 ч. л. розпушувача і перемішайте.

Просійте 250 г борошна через сито і додавайте його в миску, постійно перемішуючи суміш.

Добре перемішайте масу до однорідного стану. Готове тісто має вийти досить густим, як дуже густа сметана.

Найпростіший яблучний пиріг на кефірі від Євгена Клопотенка: швидко і дешево!Найпростіший яблучний пиріг на кефірі від Євгена Клопотенка: швидко і дешево!Найпростіший яблучний пиріг на кефірі від Євгена Клопотенка: швидко і дешево!Найпростіший яблучний пиріг на кефірі від Євгена Клопотенка: швидко і дешево!

Візьміть форму для випікання діаметром 24-26 см і застеліть пергаментом. Змастіть її всередині 20 г вершкового масла.

Візьміть 2-3 яблука, помийте, наріжте часточками товщиною приблизно 0,5 см. Якщо у яблук тверда шкірка, їх можна попередньо очистити, але не обов'язково.

Влийте все тісто в форму для випікання, щоб воно рівномірно розподілилося по ній. При необхідності розрівняйте масу ложкою.

Найпростіший яблучний пиріг на кефірі від Євгена Клопотенка: швидко і дешево!Найпростіший яблучний пиріг на кефірі від Євгена Клопотенка: швидко і дешево!Найпростіший яблучний пиріг на кефірі від Євгена Клопотенка: швидко і дешево!Найпростіший яблучний пиріг на кефірі від Євгена Клопотенка: швидко і дешево!

Поверх тесту викладіть часточки яблук віялом так, щоб вони зайняли всю площу пирога.

Посипте яблука зверху 1 ч. л. меленої кориці і випікайте в духовці протягом 25-30 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.

Найпростіший яблучний пиріг на кефірі від Євгена Клопотенка: швидко і дешево!Найпростіший яблучний пиріг на кефірі від Євгена Клопотенка: швидко і дешево!

Перед подачею посипте пиріг цукровою пудрою. Всім смачного!

Раніше ми писали, що кулінар розкрив секрет справжнього американського яблучного пирога.

Також Євген Клопотенко дав рецепт омлету, в який молоко додавати не потрібно.

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Евгений Клопотенко
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