Найпростіший яблучний пиріг на кефірі від Євгена Клопотенка: швидко і дешево!
Ресторатор Євген Клопотенко поділився з українцями рецептом мегапростого яблучного пирога, тісто в якому зроблено на основі кефіру. Випічка, запевняє переможець МастерШеф, готується швидко, а на виході - пальчики оближеш!
Про це шеф-кухар розповів на своєму особистому сайті.
Кулінар каже, що йому подобаються максимально прості пироги, які можна швидко приготувати на сніданок. Один з таких - яблучний пиріг на кефірі. Всі інгредієнти для нього, швидше за все, знайдуться в холодильнику.
Ось такий фантастичний яблучний пиріг може у вас вийти!
Інгредієнти для яблучного пирога:
- Яйця - 2 шт.
- Цукор - 200 г
- Ванільний цукор - 1 ч. л.
- Кефір - 250 мл
- Вершкове масло - 50 г (плюс 20 г для змазування форми)
- Борошно - 250 г
- Сіль - 1 щіпка
- Розпушувач - 1 ч. л.
- Яблука твердих сортів - 2-3 шт.
- Мелена кориця - 1 ч. л.
- Цукрова пудра - 1 ст. л.
Покрокове приготування випічки
Розігрійте духовку до 180 градусів. Візьміть ємність побільше і змішайте в ній 2 яйця і 200 г цукру. Якщо у вас є кухонна машина, можете замісити тісто в ній.
Додайте дрібку солі і 1 чайну ложку ванільного цукру. Ретельно збийте все вінчиком.
Додайте 50 г розм'якшеного вершкового масла і перемішайте масу до отримання однорідної консистенції.
Влийте в миску 250 мл кефіру. Знову перемішайте вінчиком до повного об'єднання.
Додайте до маси 1 ч. л. розпушувача і перемішайте.
Просійте 250 г борошна через сито і додавайте його в миску, постійно перемішуючи суміш.
Добре перемішайте масу до однорідного стану. Готове тісто має вийти досить густим, як дуже густа сметана.
Візьміть форму для випікання діаметром 24-26 см і застеліть пергаментом. Змастіть її всередині 20 г вершкового масла.
Візьміть 2-3 яблука, помийте, наріжте часточками товщиною приблизно 0,5 см. Якщо у яблук тверда шкірка, їх можна попередньо очистити, але не обов'язково.
Влийте все тісто в форму для випікання, щоб воно рівномірно розподілилося по ній. При необхідності розрівняйте масу ложкою.
Поверх тесту викладіть часточки яблук віялом так, щоб вони зайняли всю площу пирога.
Посипте яблука зверху 1 ч. л. меленої кориці і випікайте в духовці протягом 25-30 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.
Перед подачею посипте пиріг цукровою пудрою. Всім смачного!
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