Кулінар Сергій Джуренко розповів, як приготувати той самий легендарний apple pie - американський яблучний пиріг, який нам добре знайомий за фільмами і серіалами.

Візьміть правильні яблука і просте тісто

Для пирога знадобляться тверді яблука з кислим смаком, такі як McIntosh (Макінтош) або Granny Smith (Гренні Сміт). Втім, наш сорт "Симиренко" теж відмінно підійде. А ось солодкі і м'які яблука для пирога зовсім не годяться - вийде повидло.

Тісто потрібно приготувати просте здобне - з борошна, яєць, масла. А шматочки яблук перед тим, як випікати, слід витримати з цукром і спеціями. Пиріг формується безпосередньо у формі для випічки, у верхній частині прорізаються отвори для виходу пари.

Інгредієнти для apple pie:

Великі яблука - 6 шт.

Вершкове масло - 150 г

Яйце - 2 шт.

Борошно - 2,5 склянки (325 г)

Білий caxap - 1 стакан

Коричневий caxap - 2 ст. л.

Сіль, кориця, лимонна цедра, лимонний сік, мускатний горіх, цукрова пудра

Покрокове приготування пирога

У невеликій мисці змішайте цедру половинки лимона, 1 стакан білого caxapa, 1 ст. л. лимонного соку, 0.5 ч. л. мускатного opexa і 1 ч. л. меленої кориці. Вийде зерниста злегка волога суміш для додання яблучній начинці смаку і аромату.

Яблука вимийте і очистіть від шкірки, розріжте кожен фрукт навпіл і видаліть серцевину з кісточками. Наріжте м'якоть довгастими часточками шириною 1,5-2 см. Шматочки повинні бути помітно товстими, так начинка краще збереже форму.

Складіть шматочки яблук в глибоку миску і посипте їх отриманою сумішшю, акуратно переверніть, щоб вони розподілилися більш рівномірно, і залиште так на 30 хвилин.

Приготуйте тісто: змішайте розм'якшене вершкове масло, попередньо нарубавши його на шматочки, і одне куряче яйце. Додайте 0,5 ч. л. солі, цедру половинки лимона, 2 ст. л. коричневого caxapa і 4 ст. л. кип'яченої води кімнатної температури. Замісіть міксером.

Перемішайте суміш до однорідності, додайте 2 склянки борошна і замісіть тісто. Воно повинно бути щільне і м'яке, і не липнути до рук. Розділіть отримане тісто на дві частини і скачайте їх в кульки. Дайте тісту трохи постояти, можна в холодильнику. Тим часом розігрійте духовку до 180 градусів.

Візьміть форму діаметром 28-30 см c високим бортиком, змастіть її маслом. Качалкою розкачайте одну кульку тіста так, щоб тісто вистелило дно і борти форми плюс ще кілька сантиметрів.

Покладіть шар тіста в форму, розрівнявши його по дну, бортиках, щоб тісто трохи звисало через краї.

На тісто щільно викладіть часточки яблук в цукрі - вони повинні повністю закрити дно. Посипте фрукти борошном (1-2 ч. л.), зверху покладіть ще шар яблук і також посипте їх борошном. Бажано, щоб висота форми дозволила укласти і третій шар яблучних шматочків - їх треба викласти "куполом" і трохи притиснути, щоб начинка лежала щільно.

Другу кульку тіста розкачайте в коло трохи більшого діаметру, ніж розмір форми. Накрийте начинку, трохи притисніть, загорніть або защипніть краю верхнього і нижнього тіста.

Ножем проріжте в верхньому тесті отвір посередині - він треба для виходу пари. Також треба ножем прорізати 8-10 коротких надрізів від центру до краю форми. Вони при випіканні характерно розкриються. Збийте 1 яйце і змастіть їм поверхню тіста, потім посипте 1 ч. л. цукру.

Поставте яблучний пиріг в розігріту духовку. Зазвичай час випічки становить 30-40 хвилин, але якщо хочете отримати рум'яну хрустку скоринку, час можна збільшити до 1 години.

Дістаньте готовий пиріг, дайте охолонути, витягніть з форми і крупно поріжте, потім кожен шматок посипте цукровою пудрою.