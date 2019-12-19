ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Найпотужніший зорепад року: названа дата піку Гемінід

STYLERЖиття    19.12.2019 - 13:24
Найпотужніший зорепад року: названа дата піку Гемінід
Зорепад Гемініди в грудні 2019 (Колаж РБК-Україна)

Самий яскравий зорепад 2019 жителі Землі зможуть побачити в грудні

Зорепад Гемініди – один з найбільш потужних і яскравих астрономічних явищ, які можуть побачити жителі планети. Під час піку активності зорепаду Гемініди кількість метеорів може досягти 120 на годину. Астрономи повідомили, коли потік цього зорепаду досягне свого піку.

Потік Гемініди був відкритий в кінці XIX століття. Метеори відрізняються великою яскравістю і тим, що вони не летять назустріч Землі, а наздоганяють її. Завдяки цьому у зорепада відносно невелика швидкість до 35 км/с, що дозволяє розглянути падаючі метеорити.

Радіант Гемінід знаходиться біля зірки Кастор в сузір'ї Близнюків, від якого і походить назва метеорного потоку.

В 2019 році зорепад Гемініди розпочався 7 грудня, але свого піку він досягне в ніч з суботи на неділю, з 21 на 22 грудня. Потік метеорів, що летять, можна буде побачити в небі близько півночі.

"Радіант піднімається вище над горизонтом приблизно в другій години ночі за місцевим часом, тому найбільш сприятливі умови для спостережень настають після опівночі. Для північних спостерігачів радіант Гемінід сходить вже раннім вечором і дуже скоро досягає "корисної висоти. Швидкість метеорів Гемінід складе близько 32 км/с", - повідомили вчені.

Великий метеорит вибухнув у небі над США: приголомшливе відео Величезний астероїд летить до Землі: зближення покажуть в прямому ефірі
Новини України метеоритзвездопадастрономия
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся