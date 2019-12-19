Найпотужніший зорепад року: названа дата піку Гемінід

Зорепад Гемініди в грудні 2019 (Колаж РБК-Україна)

Самий яскравий зорепад 2019 жителі Землі зможуть побачити в грудні

Зорепад Гемініди – один з найбільш потужних і яскравих астрономічних явищ, які можуть побачити жителі планети. Під час піку активності зорепаду Гемініди кількість метеорів може досягти 120 на годину. Астрономи повідомили, коли потік цього зорепаду досягне свого піку.

Потік Гемініди був відкритий в кінці XIX століття. Метеори відрізняються великою яскравістю і тим, що вони не летять назустріч Землі, а наздоганяють її. Завдяки цьому у зорепада відносно невелика швидкість до 35 км/с, що дозволяє розглянути падаючі метеорити.

Радіант Гемінід знаходиться біля зірки Кастор в сузір'ї Близнюків, від якого і походить назва метеорного потоку.

В 2019 році зорепад Гемініди розпочався 7 грудня, але свого піку він досягне в ніч з суботи на неділю, з 21 на 22 грудня. Потік метеорів, що летять, можна буде побачити в небі близько півночі.

"Радіант піднімається вище над горизонтом приблизно в другій години ночі за місцевим часом, тому найбільш сприятливі умови для спостережень настають після опівночі. Для північних спостерігачів радіант Гемінід сходить вже раннім вечором і дуже скоро досягає "корисної висоти. Швидкість метеорів Гемінід складе близько 32 км/с", - повідомили вчені.