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Українці змінили підхід до пошуку роботи: про що йдеться

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Понеділок 06 червня 2022 19:10
Українці змінили підхід до пошуку роботи: про що йдеться Фото: Українці змінили підхід до пошуку роботи (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Війна в Україні стала причиною втрати роботи 5 мільйонів українців. Через такий невтішний стан речей багато спеціалістів готові міняти фах, опановувати нові спеціальності, а також міняти вже існуючу роботу заради більших заробітків.

Як змінилися настрої та підхід українців за останні місяці - читайте нижче в нашому матеріалі.

За даними сервісу OLX Робота, який провів онлайн-опитування серед 3 тисяч респондентів, були з'ясовані настрої українців.

Яка поточна ситуація з роботою

Так, серед опитаних "блакитних комірців" (робітників, зайнятих фізичною працею) 25% респондентів евакуювалися в інше місто України, а 3% перебувають за кордоном.

Серед тих, хто залишився в Україні, працюють 29%. З них більшість (75%) зберегли роботу, яку мали ще до війни, і територіально продовжують працювати в Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській та Запорізькій областях.

Ті, хто, на жаль, втратив роботу, - або вже шукають нове місце (77%), або планують найближчим часом (15%).

Українці готові до нового досвіду

Через війну і потребу в заробітку багато хто готовий опановувати нові спеціальності, які наразі затребувані.

57% пошукачів все ще сподіваються знайти роботу за своєю спеціальністю. А решта шукає новий досвід. Серед них:

  • відкриті до навчання, якщо його організує роботодавець (63%);
  • готові навчатись самостійно/за власний кошт (16%);
  • готові перекваліфікуватися за програмою центру зайнятості (13%).

Нові сфери, які готові опановувати українці:

  • логістика/склад,
  • будівництво,
  • торгівля.

Більшість українців шукає постійну роботу з можливістю зросту і грошовим заохоченням

Половина опитаних працює на одному місці понад 5 років.

Це свідчить про готовність пошукачів обирати постійне місце роботи і залишатися з роботодавцем після перемоги. Аналогічні настрої і серед українців, які планують працевлаштуватися та шукають вакансії.

Серед причин вибору компанії, які називають обидві групи респондентів, на першому місці грошове заохочення та кар’єрний ріст.

Раніше ми писали, в яких країнах і на яку зарплату українцям пропонують роботу.

Також повідомлялося, кого шукають роботодавці в Києві і на які зарплати.

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