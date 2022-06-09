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11 вишів України увійшли до рейтингу найкращих у світі: як вони виглядають

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Четвер 09 червня 2022 23:02
11 вишів України увійшли до рейтингу найкращих у світі: як вони виглядають Фото: українські університети увійшли до рейтингу найкращих у світі (facebook.com/Karazin.University)
Автор: Володимир Костирін

До нового рейтингу найкращих університетів світу в глобальному дослідженні QS World University Rankings увійшли 11 українських вишів.

Про це 9 червня розповіли в прес-службі міністерства освіти і науки України.

Серед вітчизняних вищих навчальних закладів у престижному списку, визнаному найпопулярнішим у світі джерелом порівняльних даних про успішність університетів, вище всього позиція:

  • у Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (541-550 позиція).

11 вишів України увійшли до рейтингу найкращих у світі: як вони виглядають

ХНУ ім. імені В.Н. Каразіна (фото: karazin.ua)

"Друге" місце в рейтингу серед кращих українських вишів розділили ще один в Харкові, і також - у Києві, а саме:

  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (651-700 позиція);

11 вишів України увійшли до рейтингу найкращих у світі: як вони виглядають

Харківський політехнічний (фото: kpi.kharkov.ua)

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (651-700 позиція);

11 вишів України увійшли до рейтингу найкращих у світі: як вони виглядають

КНУ (фото: univ.kiev.ua)

Далі в списку слідують:

  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (701-750 позиція);

11 вишів України увійшли до рейтингу найкращих у світі: як вони виглядають

Київська політехніка (фото: kpi.ua)

  • Національний університет "Львівська політехніка" (801-1000 позиція);

11 вишів України увійшли до рейтингу найкращих у світі: як вони виглядають

Львівська політехніка (фото: lpnu.ua)

  • Сумський державний університет (теж 801-1000 позиція);

11 вишів України увійшли до рейтингу найкращих у світі: як вони виглядають

Сумський державний університет (фото: sumdu.edu.ua)

  • Львівський національний університет імені Івана Франка (1001-1200 позиція);

11 вишів України увійшли до рейтингу найкращих у світі: як вони виглядають

ЛНУ ім. Івана Франка (wikimedia.org)

  • Харківський національний університет радіоелектроніки (теж 1001-1200 позиція);

11 вишів України увійшли до рейтингу найкращих у світі: як вони виглядають

ХНУР (фото: nure.ua)

  • Національний університет "Києво-Могилянська академія" (знову 1001-1200 позиція);

11 вишів України увійшли до рейтингу найкращих у світі: як вони виглядають

"Могилянка" (фото: dou.ua)

  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (знову 1001-1200 позиція);

11 вишів України увійшли до рейтингу найкращих у світі: як вони виглядають

ОНУ ім. Мечникова (фото: скріншот youtube.com)

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України (1201-1400 позиція).

11 вишів України увійшли до рейтингу найкращих у світі: як вони виглядають

Національний університет біоресурсів і природокористування України (фото: nubip.edu.ua)

QS World University Rankings - глобальне дослідження і створений на його основі рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світового значення.

Нагадаємо, днями в Україні склали новий академічний рейтинг закладів вищої освіти, і ми розповідали, які університети потрапили до першої десятки рейтингу "Топ-200 Україна 2022", і куди краще вступати абітурієнтам.

Додамо також, перед цим ми писали, як вступити до європейського університету під час війни.

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