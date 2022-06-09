11 вишів України увійшли до рейтингу найкращих у світі: як вони виглядають
До нового рейтингу найкращих університетів світу в глобальному дослідженні QS World University Rankings увійшли 11 українських вишів.
Про це 9 червня розповіли в прес-службі міністерства освіти і науки України.
Серед вітчизняних вищих навчальних закладів у престижному списку, визнаному найпопулярнішим у світі джерелом порівняльних даних про успішність університетів, вище всього позиція:
- у Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (541-550 позиція).
ХНУ ім. імені В.Н. Каразіна (фото: karazin.ua)
"Друге" місце в рейтингу серед кращих українських вишів розділили ще один в Харкові, і також - у Києві, а саме:
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (651-700 позиція);
Харківський політехнічний (фото: kpi.kharkov.ua)
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка (651-700 позиція);
КНУ (фото: univ.kiev.ua)
Далі в списку слідують:
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (701-750 позиція);
Київська політехніка (фото: kpi.ua)
- Національний університет "Львівська політехніка" (801-1000 позиція);
Львівська політехніка (фото: lpnu.ua)
- Сумський державний університет (теж 801-1000 позиція);
Сумський державний університет (фото: sumdu.edu.ua)
- Львівський національний університет імені Івана Франка (1001-1200 позиція);
ЛНУ ім. Івана Франка (wikimedia.org)
- Харківський національний університет радіоелектроніки (теж 1001-1200 позиція);
ХНУР (фото: nure.ua)
- Національний університет "Києво-Могилянська академія" (знову 1001-1200 позиція);
"Могилянка" (фото: dou.ua)
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (знову 1001-1200 позиція);
ОНУ ім. Мечникова (фото: скріншот youtube.com)
- Національний університет біоресурсів і природокористування України (1201-1400 позиція).
Національний університет біоресурсів і природокористування України (фото: nubip.edu.ua)
QS World University Rankings - глобальне дослідження і створений на його основі рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світового значення.
Нагадаємо, днями в Україні склали новий академічний рейтинг закладів вищої освіти, і ми розповідали, які університети потрапили до першої десятки рейтингу "Топ-200 Україна 2022", і куди краще вступати абітурієнтам.
Додамо також, перед цим ми писали, як вступити до європейського університету під час війни.