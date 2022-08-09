Рейтинг коледжів України: де здобувати профільну освіту найкраще
Після дев'ятого чи одинадцятого класу можна отримати спеціальність, вступивши до коледжу. По закінченню навчального закладу випускники мають змогу продовжити навчання в університеті з третього курсу.
Дивіться оновлений список найкращих коледжів України на основі рейтингу від osvita.ua з урахуванням наявних навчальних закладів - у нашому матеріалі Styler далі.
Фаховий коледж Університету "КРОК"
Коледж "КРОК" є членом всесвітньої асоціації шкіл ЮНЕСКО. Випускники коледжу мають змогу продовжити навчання в однойменному університеті з 3-го курсу за такими напрямами:
- Право
- Управління та фінансування
- Інформаційні технології
- Сфера обслуговування
- Соціальні та поведінкові науки
Адреса: м. Київ, вул. Табірна, 30-32
Фаховий коледж Університету "КРОК" (фото: krok.edu.ua)
Львівський медичний фаховий коледж "Медик"
На 2-му місці рейтингу львівський медичний коледж. Навчання відбувається за 3-ма основними напрямами:
- Акушерська справа
- Сестринська справа
- Ортопедична стоматологія
Адреса: м. Львів, вул. В. Поліщука, 76
Практичні заняття у коледжі "Медик" (фото: new.medyk.lviv.ua)
Фінансово-правовий коледж
На третьому місці - столичний коледж, в якому навчаються за спеціальностями:
- Право
- Фінанси, банківська справа та страхування
Адреса: м. Київ, вул. Пітерська, 5А
Фінансово-правовий коледж (фото: fpk.in.ua)
Львівський медичний фаховий коледж "Монада"
В цьому коледжі навчають студентів за наступними спеціальностями:
- Стоматологія
- Медсестринство
- Фармація, промислова фармація
Адреса: м. Львів, вул. Патона, 22А
Один з двох навчальних корпусів коледжу "Монада" (фото: monada.lviv.ua)
Автотранспортний коледж Криворізького технічного університету
На п'ятій сходинці - Криворізький коледж, де ви можете навчатись за такими спеціальностями:
- Автомобільний транспорт
- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Транспортні технології на автомобільному транспорті
- Галузеве машинобудування
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса, 26
Автотранспортний технікум Криворізького технічного університету (фото: knu.edu.ua)
Автотранспортний коледж Національного гірничого університету України
Далі йде Дніпровський автотранспортний коледж, в якому ви можете навчатись за наступними спеціальностями:
- Автомобільний транспорт
- Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
- Транспортні технології на автомобільному транспорті
- Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
Адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 111
Практичні заняття з ремонту транспортних засобів (фото: rafk.in.net)
Рівненський автотранспортний фаховий коледж НУВГП
На сьомому місці Рівненський автотранспортний коледж Національного університету водного господарства та природокористування. Тут навчають майбутніх спеціалістів для:
- Автотранспортних і авторемонтних підприємств
- Організації міжнародних перевезень
- Організації та регулювання дорожнього руху
Адреса: м. Рівне, вул. Відінська, 35
Автотранспортний коледж НУВГП (фото: ratk.business.site)
Агротехнічний коледж Уманського НУС
На восьмій сходинці - Уманський коледж при Національному університеті садівництва. В цьому навчальному закладі ви маєте нагоду навчатись за широким спектром спеціальностей, а саме:
- Агроінженерія
- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Садово-паркове господарство
- Фінанси, банківська справа та страхування
- Облік і оподаткування
- Комп'ютерні науки
- Інженерія програмного забезпечення
Адреса: м. Умань, вул. Незалежності, 21
Агротехнічний коледж Уманського НУС (фото: uatk.ck.ua)
Ананьївський державний аграрно-економічний коледж
Дев'яте місце також займає коледж від Уманського національного університету садівництва, який знаходиться у місті Ананьїв Одеської області. Тут навчають за такими спеціальностями:
- Облік і оподаткування
- Фінанси, банківська справа та страхування
- Маркетинг
- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Адреса: м. Ананьїв, вул. Пушкіна, 62
Ананьївський державний аграрно-економічний коледж (фото: ananevkoledg.ucoz.ua)
Барський коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету
Замикає рейтинг коледж з міста Бар, Вінницької області. В цьому закладі ви маєте нагоду навчатись за такими спеціальностями:
- Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів
- Експлуатація та ремонт підіймально-транспортних, будівельних і дорожніх машин й обладнання
- Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів
- Землевпорядкування
- Організація перевезень і управління на автотранспорті
- Організація та регулювання дорожнього руху
Адреса: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 7
Барський коледж транспорту та будівництва (фото: need4study.com)
Важливо знати
Вступити в коледж для здобуття фахової передвищої освіти можуть особи, які здобули базову загальну середню освіту (9 класів), повну загальну середню освіту (11 класів); освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника чи молодшого спеціаліста, а також особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.
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