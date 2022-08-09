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Рейтинг коледжів України: де здобувати профільну освіту найкраще

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Вівторок 09 серпня 2022 11:02
Рейтинг коледжів України: де здобувати профільну освіту найкраще Найкращі коледжі України (фото: GettyImages)
Автор: Микита Мельников

Після дев'ятого чи одинадцятого класу можна отримати спеціальність, вступивши до коледжу. По закінченню навчального закладу випускники мають змогу продовжити навчання в університеті з третього курсу.

Дивіться оновлений список найкращих коледжів України на основі рейтингу від osvita.ua з урахуванням наявних навчальних закладів - у нашому матеріалі Styler далі.

Фаховий коледж Університету "КРОК"

Коледж "КРОК" є членом всесвітньої асоціації шкіл ЮНЕСКО. Випускники коледжу мають змогу продовжити навчання в однойменному університеті з 3-го курсу за такими напрямами:

  • Право
  • Управління та фінансування
  • Інформаційні технології
  • Сфера обслуговування
  • Соціальні та поведінкові науки

Адреса: м. Київ, вул. Табірна, 30-32

Рейтинг коледжів України: де здобувати профільну освіту найкращеФаховий коледж Університету "КРОК" (фото: krok.edu.ua)

Львівський медичний фаховий коледж "Медик"

На 2-му місці рейтингу львівський медичний коледж. Навчання відбувається за 3-ма основними напрямами:

  • Акушерська справа
  • Сестринська справа
  • Ортопедична стоматологія

Адреса: м. Львів, вул. В. Поліщука, 76

Рейтинг коледжів України: де здобувати профільну освіту найкращеПрактичні заняття у коледжі "Медик" (фото: new.medyk.lviv.ua)

Фінансово-правовий коледж

На третьому місці - столичний коледж, в якому навчаються за спеціальностями:

  • Право
  • Фінанси, банківська справа та страхування

Адреса: м. Київ, вул. Пітерська, 5А

Рейтинг коледжів України: де здобувати профільну освіту найкращеФінансово-правовий коледж (фото: fpk.in.ua)

Львівський медичний фаховий коледж "Монада"

В цьому коледжі навчають студентів за наступними спеціальностями:

  • Стоматологія
  • Медсестринство
  • Фармація, промислова фармація

Адреса: м. Львів, вул. Патона, 22А

Рейтинг коледжів України: де здобувати профільну освіту найкращеОдин з двох навчальних корпусів коледжу "Монада" (фото: monada.lviv.ua)

Автотранспортний коледж Криворізького технічного університету

На п'ятій сходинці - Криворізький коледж, де ви можете навчатись за такими спеціальностями:

  • Автомобільний транспорт
  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • Транспортні технології на автомобільному транспорті
  • Галузеве машинобудування

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса, 26

Рейтинг коледжів України: де здобувати профільну освіту найкращеАвтотранспортний технікум Криворізького технічного університету (фото: knu.edu.ua)

Автотранспортний коледж Національного гірничого університету України

Далі йде Дніпровський автотранспортний коледж, в якому ви можете навчатись за наступними спеціальностями:

  • Автомобільний транспорт
  • Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
  • Транспортні технології на автомобільному транспорті
  • Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 111

Рейтинг коледжів України: де здобувати профільну освіту найкращеПрактичні заняття з ремонту транспортних засобів (фото: rafk.in.net)

Рівненський автотранспортний фаховий коледж НУВГП

На сьомому місці Рівненський автотранспортний коледж Національного університету водного господарства та природокористування. Тут навчають майбутніх спеціалістів для:

  • Автотранспортних і авторемонтних підприємств
  • Організації міжнародних перевезень
  • Організації та регулювання дорожнього руху

Адреса: м. Рівне, вул. Відінська, 35

Рейтинг коледжів України: де здобувати профільну освіту найкращеАвтотранспортний коледж НУВГП (фото: ratk.business.site)

Агротехнічний коледж Уманського НУС

На восьмій сходинці - Уманський коледж при Національному університеті садівництва. В цьому навчальному закладі ви маєте нагоду навчатись за широким спектром спеціальностей, а саме:

  • Агроінженерія
  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • Садово-паркове господарство
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Облік і оподаткування
  • Комп'ютерні науки
  • Інженерія програмного забезпечення

Адреса: м. Умань, вул. Незалежності, 21

Рейтинг коледжів України: де здобувати профільну освіту найкращеАгротехнічний коледж Уманського НУС (фото: uatk.ck.ua)

Ананьївський державний аграрно-економічний коледж

Дев'яте місце також займає коледж від Уманського національного університету садівництва, який знаходиться у місті Ананьїв Одеської області. Тут навчають за такими спеціальностями:

  • Облік і оподаткування
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Маркетинг
  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Адреса: м. Ананьїв, вул. Пушкіна, 62

Рейтинг коледжів України: де здобувати профільну освіту найкращеАнаньївський державний аграрно-економічний коледж (фото: ananevkoledg.ucoz.ua)

Барський коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету

Замикає рейтинг коледж з міста Бар, Вінницької області. В цьому закладі ви маєте нагоду навчатись за такими спеціальностями:

  • Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів
  • Експлуатація та ремонт підіймально-транспортних, будівельних і дорожніх машин й обладнання
  • Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів
  • Землевпорядкування
  • Організація перевезень і управління на автотранспорті
  • Організація та регулювання дорожнього руху

Адреса: м. Бар, вул. Героїв Майдану, 7

Рейтинг коледжів України: де здобувати профільну освіту найкращеБарський коледж транспорту та будівництва (фото: need4study.com)

Важливо знати

Вступити в коледж для здобуття фахової передвищої освіти можуть особи, які здобули базову загальну середню освіту (9 класів), повну загальну середню освіту (11 класів); освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника чи молодшого спеціаліста, а також особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.

Раніше ми писали про 10 університетів Києва, де найкраще вчитися.

Також читайте про найкращі університети Львова.

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