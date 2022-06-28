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Два поверхи, величезна спальня і медичний кабінет: як виглядає дім на колесах за два мільйони

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Вівторок 28 червня 2022 18:15
Два поверхи, величезна спальня і медичний кабінет: як виглядає дім на колесах за два мільйони Колаж РБК-Україна: Дім на колесах за 2 млн доларів
Автор: Світлана Мащенко

Дім на колесах - мрія кожної людини, яка любить подорожувати з комфортом і прокидатися щоранку в інших місцях нашої планети. А як щодо гігантського особняка з двома поверхами, двома санвузлами, величезною спальнею й навіть медичним кабінетом?

Як виглядає таке мобільне житло - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Цим домом зараз володіє британський телеведучий, продюсер, учасник різних телевізійних шоу Саймон Коуелл. Українці можуть його знати, як ведучого британського "Х-Фактора".

Два поверхи, величезна спальня і медичний кабінет: як виглядає дім на колесах за два мільйони

Скріншот відео: Саймон Коуелл (крайній праворуч)

Якщо бути точними, то він автодім орендує в компанії Anderson Mobile Estates, яка пропонує пересувне житло для багатих і знаменитих.

Будинок на колесах важить 40 тонн і коштує 2 мільйони доларів

Розкішний дім має блискучу назву, яка відповідає його кричущій ціні: він офіційно називається Голлівуд (Hollywood).

Два поверхи, величезна спальня і медичний кабінет: як виглядає дім на колесах за два мільйони

Серед інших відомих користувачів - Вілл Сміт, Мерайя Кері, Він Дізель, Джеймі Фокс та Сильвестр Сталлоне.

Hollywood має 22 колеса, і його потрібно буксирувати за величезною вантажівкою, а завдяки висувним секціям ми отримуємо понад 110 квадратних метрів приміщення.

Два поверхи, величезна спальня і медичний кабінет: як виглядає дім на колесах за два мільйони

Що всередині будинку

Всередині все задрапіровано найкращим італійським мармуром і шкірою, а також є одна величезна спальня, дві ванні кімнати, дві кімнати відпочинку, кабінет і косметологічний кабінет, який легко перетворюється на медичний центр.

Два поверхи, величезна спальня і медичний кабінет: як виглядає дім на колесах за два мільйони

Два поверхи, величезна спальня і медичний кабінет: як виглядає дім на колесах за два мільйони

Такий центр має понад 100 000 фунтів стерлінгів обладнання та "лікаря за викликом". Господар дому може дистанційно спілкуватися зі своїм лікарем за допомогою відеозв'язку з будь-якої точки світу.

Два поверхи, величезна спальня і медичний кабінет: як виглядає дім на колесах за два мільйони

Один з двох лаунж-залів може розмістити велику компанію з 30 осіб і має один із трьох 60-дюймових 3D-телевізорів.

Два поверхи, величезна спальня і медичний кабінет: як виглядає дім на колесах за два мільйони

Раніше ми писали про гігантський атомний "літаючий готель", який ніколи не приземлятиметься.

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