Цим продуктом можна замінити яйця в випічці: корисна порада

Чим замінити яйця в випічці, якщо у вас їх немає або ви просто їх не любите. Відповідь - проста.

Ви можете взяти насіння чіа, які також є суперфудом, тобто дуже корисні.

Ці насіння відмінно замінять інгредієнт в тесті і вони абсолютно гіпоалергенні.

Тримайте корисну пораду!

Треба просто замочити 1 чайну ложку насіння чіа в 2-3 столових ложках води (попередньо зерна за бажанням можна розмолоти) і залишити на 5 хв.

Маса, яка утворилася, допоможе скріпити тісто. Таким чином, випічка вийде корисною і дієтичною.

Ось так виглядають насіння чіа

Для довідки

Один з найпопулярніших суперфудів - це насіння чіа або насіння іспанської шавлії. Вони є джерелом рослинного білка, клітковини, Омега-3, магнію, кальцію, фосфору. Їх можна використовувати в поєднанні з молочними продуктами, готувати пудинги і смузі.

Насіння чіа багаті полінасиченими жирними кислотами, які допомагають для якісної роботи організму. За рахунок вмісту Омега 3, запобігають запальним процесам, зміцнюються стінки серцево-судинної системи, відновлюється робота гормонального фону і поліпшується зір.