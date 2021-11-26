Ці помилки зіпсують вашу вівсяну кашу: ми все робили неправильно

Вівсянка вважається найкориснішою кашею. У ній багато поживних речовин і саме її фахівці рекомендують вживати на сніданок. Однак багато людей відмовляються її їсти з різних причин і можливо, вони просто готували її неправильно.

Які помилки можуть повністю зіпсувати вашу вівсяну кашу – читайте в матеріалі нижче.

Неправильно додаємо вівсянку в рідину

Потрібно знати точний час, коли потрібно засипати кашу в окріп. Якщо зробити це неправильно - смак каші стане набагато гірше.

Ідеальна вівсянка - приємної кремової консистенції. І кулінари радять додавати вівсянку в воду відразу, як вона закипить.

Якщо варити вівсянку на молоці, то пластівці потрібно додавати в холодне молоко. А після цього ставити каструлю на вогонь і варити кашу.

Відсутність солі або невелика кількість

Сіль вважається необхідним інгредієнтом у багатьох стравах. А в вівсянці вона допомагає повністю розкрити смак пластівців. Додавати сіль найкраще на самому початку варіння.

Якщо додати сіль в кінці, то у каші буде солонуватий присмак, а це може значно погіршити враження від страви.

Маленький посуд

Якщо ви хочете зварити смачну вівсянку, то маленька каструля вам не підійде. Беріть ту, що побільше. Так ваша каша не почне тікати після кипіння і її смак не зіпсується.

Забуваємо перемішувати

Одне з важливих правил при варінні вівсянки - перемішування. Головна помилка - ми ставимо її на вогонь і забуваємо перешкодити.

В результаті отримуємо просто рідина, яку в їжу вживати буде неможливо.

І така каша втрачає половину своїх корисних якостей. Помішуйте кашу кожні 45 секунд.

Кашу готуємо недостатня кількість часу

Ми звикли, що вівсянка вариться швидко. Але для смачної каші потрібно більше часу. Щоб пластівці ввібрали в себе рідину, їм потрібно не менше 5-10 хвилин.