Астрономи зловили загадкові радіосигнали з космосу: їх видають круглі об'єкти

Астрономи зробили нове відкриття в космосі (колаж: РБК-Україна)

Астрономи зловили в космосі радіосигнали, які не можуть пояснити

Астрономам вдалося виявити в космосі новий тип сигналів за допомогою радіотелескопів. Ці загадкові чотири об'єкти мають круглу форму і яскраве світіння по краях, що нагадує кільце або пузир.

Міжнародна команда астрономів на чолі з астрофізиком Реєм Норрісом з університету Західного Сіднея в Австралії назвала їх ORC - скорочено від "Odd Radio Circles", пише ScienceAlert.

"Кругові елементи добре відомі на радіоастрономічних зображеннях та зазвичай представляють собою сферичний об'єкт, такий як залишок наднової, планетарну туманність, навколозоряну оболонку або лицевий диск", - говорять дослідники.

Але ці об'єкти не відповідають відомим раніше параметрами і не піддаються класифікації. Вчені припускають, що вони можуть представляти новий клас астрономічних об'єктів.

Їх вперше виявили ще наприкінці 2019-го за допомогою Pathfinder - одного з найбільш чутливих у світі радіотелескопів.

"Коли вчені почали дивитися на зібрані зображення, вони помітили дивне, слабке коло. Потім вони виявили ще одне, а потім ще одне", - сказано в статті.

Команда вчених припускає, що все, що викликає ORC, ймовірно, знаходиться за межами Чумацького Шляху, як гігантська сферична ударна хвиля від якоїсь масштабної події.

Раніше ми писали, що вчені змогли розгадати таємницю "гелеобразної речовини" на зворотному боці Місяця.

Також повідомлялося, що до Землі летить велика комета Neowise, яку зможе побачити кожен.