ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Астрономи зловили загадкові радіосигнали з космосу: їх видають круглі об'єкти

Четвер 09 липня 2020 22:22
Астрономи зловили загадкові радіосигнали з космосу: їх видають круглі об'єкти
Астрономи зробили нове відкриття в космосі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Светлана Мащенко

Астрономи зловили в космосі радіосигнали, які не можуть пояснити

Астрономам вдалося виявити в космосі новий тип сигналів за допомогою радіотелескопів. Ці загадкові чотири об'єкти мають круглу форму і яскраве світіння по краях, що нагадує кільце або пузир.

Міжнародна команда астрономів на чолі з астрофізиком Реєм Норрісом з університету Західного Сіднея в Австралії назвала їх ORC - скорочено від "Odd Radio Circles", пише ScienceAlert.

"Кругові елементи добре відомі на радіоастрономічних зображеннях та зазвичай представляють собою сферичний об'єкт, такий як залишок наднової, планетарну туманність, навколозоряну оболонку або лицевий диск", - говорять дослідники.

Але ці об'єкти не відповідають відомим раніше параметрами і не піддаються класифікації. Вчені припускають, що вони можуть представляти новий клас астрономічних об'єктів.

Їх вперше виявили ще наприкінці 2019-го за допомогою Pathfinder - одного з найбільш чутливих у світі радіотелескопів.

"Коли вчені почали дивитися на зібрані зображення, вони помітили дивне, слабке коло. Потім вони виявили ще одне, а потім ще одне", - сказано в статті.

Команда вчених припускає, що все, що викликає ORC, ймовірно, знаходиться за межами Чумацького Шляху, як гігантська сферична ударна хвиля від якоїсь масштабної події.

Раніше ми писали, що вчені змогли розгадати таємницю "гелеобразної речовини" на зворотному боці Місяця.

Також повідомлялося, що до Землі летить велика комета Neowise, яку зможе побачити кожен.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України астрономия
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся