Найдешевші напрямки з України в Європу: куди поїхати восени 2019

Дешеві авіаквитки з України в Європу - топ-5 бюджетних напрямків (колаж РБК-Україна)

Лоукостери істотно знизили ціни на перельоти в Європу з України восени 2019

Міжнародні авіаперевізники у зв'язку зі зниженням потоку туристів в Європу пропонують максимально низькі ціни на перельоти в більшість західних країн. Вартість перельоту стартує від 10 євро – це менше, ніж коштує більшість квитків "Укрзалізниці"! STYLER зібрав топ-5 найбільш вигідних напрямків для подорожей з України в країни Європи в жовтні-грудні 2019 року.

Штатгурт

Перельоти з Києва в Штутгарт (Німеччина) коштують від 19 євро в обидві сторони. Дешеві квитки є на різні дати в листопаді. Однак придбати за акційною ціною квитки можна тільки до 30 вересня. При цьому вартість житла в місті в двомісному номері в готелі 3-4 зірки відштовхується від 50 євро за ніч. До речі, якщо ви захочете провести вікенд на Балканах, з Штутгарта переліт в Подгориці (Чорногорія) обійдеться від 10 євро в одну сторону.

Дешеві рейси з України в Європу – Штатгурт (ілюстративне фото: pixabay.com)

Більшість інших лоукостів в Німеччину пропонуються на початок 2020 року.

Болонья

У грудні з Києва в Болонью (Італія) і назад переліт обійдеться мінімум в 51 євро. Єдиний мінус, низька вартість перельотів обумовлена пересадкою в Катовіце (Польща). Стандартний номер в готелі 3-4 зірки в Болоньї обійдеться від 40 євро за ніч. Розпродаж закінчується на початку жовтня.

Дешеві рейси з України в Європу – Болонья (ілюстративне фото: pixabay.com)

Неаполь

З Києва в Неаполь (Італія) переліт в одну сторону за акційною ціною обійдеться від 46 євро. Це не найдешевші перельоти в Європу, однак за низькою вартістю можна полетіти протягом всієї зими і навіть до 25 березня. Розпродаж квитків з максимальною знижкою закінчується 6 жовтня. Варто відзначити, що жити в Неаполі не так дорого – від 30 євро на добу коштує номер в невеликій віддаленості від центру міста. Середня вартість добового проживання в стандартному номері отелення в 3-4 зірки – від 42 євро.

Дешеві рейси з України в Європу – Наполь (ілюстративне фото: pixabay.com)

Рим

У грудні можна полетіти до столиці Італії з Києва всього за 52 євро зі зворотним перельотом. Однак, переліт включає пересадку у Варшаві (Польща). Назад можна повернутися через Франкфурт Хан. Перельоти без пересадок обійдуться значно дорожче.

Дешеві рейси з України в Європу – Рим (ілюстративне фото: pixabay.com)

Афіни

У столицю Греції в грудні можна полетіти всього за 41 євро в обидві сторони. Виліт з Києва. Дати: 10-19 грудня. Вартість проживання в двомісному номері в готелі 3-4 зірки буде відштовхуватися від 35 євро за ніч.

Дешеві рейси з України в Європу – Афіни (ілюстративне фото: pixabay.com)

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