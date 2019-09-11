Унікальні кадри: Дмитро Комаров показав місце, де раніше не було журналістів

Дмитро Комаров показав унікальні кадри з Бразилії (фото: прес-служба)

Дмитро Комаров розповів, що довелося чотири дні плисти по небезпечним водам Амазонії

Відомий телеведучий Дмитро Комаров відвідає дике плем'я Яномами і покаже телеглядачам, як живуть ці люди в повній ізоляції. Ніколи раніше представники цього племені не спілкувалися з журналістами.

Дмитро Комаров, який зараз подорожує по Бразилії, відправився на пошуки амазонського племені Яномами, яке раніше практично не контактувало з зовнішнім світом. Для того, щоб потрапити в відокремлене місце Дмитру Комарову і команді програми "Світ навиворіт" довелося чотири дні плисти на маленьких човнах по небезпечним водам Амазонії. І подолавши 600 км вони змогли ступити на землю таємничого племені.

Плем'я Яномами називають себе дітьми Місяця

"Тут ніколи не було журналістів – вперше в історії плем'я знімають. Я дуже радий, що глядачі програми "Світ навиворіт" стануть першими, хто побачить ці унікальні кадри. Це для нас велика честь!" – поділився враженнями Комаров.

Для гостей представники племені провели унікальний ритуал, який ніколи ніхто з чужинців не бачив. Чоловіки одягалися у традиційні атрибути, а життя в селищі зупинилося. Жінкам і дітям було заборонено виходити з дому.

Дмитро Комаров відвідав саме таємниче плем'я Аазонии

"Яномами називають себе дітьми місяця. Індіанці вірять в легенду, що вони народилися саме від крові місяця, яку під час битви поранив у живіт один з богів. Тому до сьогоднішнього дня головні обряди вони присвячують духам, з якими спілкуються їх шамани. Індійці вірять, що саме духи контролюють дощі і грози, зміну дня і ночі, засуху і урожай, а також тримають купол неба, щоб він не впав на землю", - розповів телеведучий.

Дмитро Комаров побачив обряд племені Яномами

Подивитися про те, як пройшов обряд племені Яномами і дізнатися, що вождь подарував гостям з України, можна буде на телеканалі "1+1" у середу, 11 вересня, о 22:45.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дмитро Комаров мало не загинув під час подорожі по Бразилії.

А також розповідали про те, що Дмитро Комаров раптово одружився на "Міс Україна".