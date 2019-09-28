Самые дешевые направления из Украины в Европу: куда поехать осенью 2019

Дешевые авиабилеты из Украины в Европу - топ-5 бюджетных направлений (коллаж РБК-Украина)

Лоукостеры существенно снизили цены на перелеты в Европу из Украины осенью 2019

Международные авиаперевозчики в связи со снижением потока туристов в Европу предлагают максимально низкие цены на перелеты в большинство западных стран. Стоимость перелета стартует от 10 евро – это меньше, чем стоит большинство билетов "Укрзализныци"! STYLER собрал топ-5 самых выгодных направлений для путешествий из Украины в страны Европы в октябре-декабре 2019 года.

Штатгурт

Перелеты из Киева в Штутгарт (Германия) стоят от 19 евро в обе стороны. Дешевые билеты есть на разные даты в ноябре. Однако купить по акционной цене билеты можно только до 30 сентября. При этом стоимость жилья в городе в двухместном номере в отеле 3-4 звезды отталкивается от 50 евро за ночь. К слову, если вы захотите провести уикенд на Балканах, из Штутгарта перелет в Подгорицу (Черногория) обойдется от 10 евро в одну сторону.

Дешевые авиабилеты из Украины в Европу – Штатгурт (иллюстративное фото: pixabay.com)

Большинство других лоукостов в Германию предлагаются на начало 2020 года.

Болонья

В декабре из Киева в Болонью (Италия) и обратно перелет обойдется минимум в 51 евро. Единственный минус, низкая стоимость перелетов обусловлена пересадкой в Катовице (Польша). Стандартный номер в отеле 3-4 звезды в Болонье обойдется от 40 евро за ночь. Распродажа заканчивается в начале октября.

Дешевые авиабилеты из Украины в Европу – Болонья (иллюстративное фото: pixabay.com)

Неаполь

Из Киева в Неаполь (Италия) перелет в одну сторону по акционной цене обойдется от 46 евро. Это не самые дешевые перелеты в Европу, однако по низкой стоимости можно полететь в течение всей зимы и даже до 25 марта. Распродажа билетов с максимальной скидкой заканчивается 6 октября. Стоит отметить, что жить в Неаполе не так дорого – от 30 евро в сутки стоит номер в небольшой удаленности от центра города. Средняя стоимость суточного проживания в стандартном номере отела в 3-4 звезды – от 42 евро.

Дешевые авиабилеты из Украины в Европу – Наполь (иллюстративное фото: pixabay.com)

Рим

В декабре можно полететь в столицу Италии из Киева всего за 52 евро с обратным перелетом. Однако, перелет включает пересадку в Варшаве (Польша). Обратно можно вернуться через Франкфурт Хан. Перелеты без пересадок обойдутся значительно дороже.

Дешевые авиабилеты из Украины в Европу – Рим (иллюстративное фото: pixabay.com)

Афины

В столицу Греции в декабре можно полететь всего за 41 евро в обе стороны. Вылет из Киева. Даты: 10-19 декабря. Стоимость проживания в двухместном номере в отеле 3-4 звезды будет отталкиваться от 35 евро за ночь.

Дешевые авиабилеты из Украины в Европу – Афины (иллюстративное фото: pixabay.com)

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