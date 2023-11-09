Samsung внедрит функцию в звонки, которая поможет убрать языковой барьер с иностранцами
В смартфонах Samsung появится функция AI Live Translate Call, которая переводит текстовые сообщения и даже звонки в режиме реального времени. Внедрить ее планируют в начале 2024 года.
Об этом пишет РБК Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Samsung Mobile Press.
Это будет встроенная опция, поэтому пользователям не нужно устанавливать дополнительные программы. Она будет работать на основе искусственного интеллекта компании Galaxy AI.
AI Live Translate Call - это уникальное нововведение, выполняющее функции перевода аудио и текста в реальном времени прямо во время телефонного звонка. Теперь межъязыковое общение будет столь же легким, как включение субтитров, без необходимости устанавливать дополнительные программы.
Более того, функциональные возможности Galaxy AI обеспечивают безопасность и конфиденциальность приватных разговоров.
Судя по заявленным терминам, ИИ-переводчик представят вместе с телефонами Galaxy S24, релиз которых ожидается в январе или феврале следующего года. Можно также предположить, что на старте AI Live Translate Call сможет работать с ограниченным количеством языков и будет доступен далеко не во всех регионах.
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