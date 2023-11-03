Появились первые фото смартфона Samsung Galaxy S24. Вот каким он будет
Всемирная презентация топовой флагманской линейки Samsung Galaxy S24 ожидается 17 января 2024 года. Гаджет будет представлен в Сан-Франциско, США.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на корейскую телекоммуникационную компанию SBS Biz.
Источники утверждают, что эти смартфоны будут обладать функциональным искусственным интеллектом (генеративный ИИ), хотя конкретные детали об этих возможностях пока не разглашаются.
Galaxy S24 Ultra (фото: X/technizoconcept)
Совсем недавно появились изображения версии топовой модели Galaxy S24 Ultra, созданные на основе CAD-рендеров. Они показывают, что дизайн смартфона значительно совпадает с предыдущей моделью.
Galaxy S24 Ultra (фото: X/technizoconcept)
Кроме того, Galaxy S24 Ultra, по данным утечек, будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3 с графическим ускорителем, который, как сообщается, будет разогнан до 1 ГГц, хотя его номинальная частота пока остается неизвестной.
Спецификации флагмана также включают 200-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 12-мегапиксельный сверхшироугольный модуль и два телеобъектива на 10 и 50 мегапикселей, поддерживающих десятикратный оптический зум.
Слот для карандаша (фото: X/technizoconcept)
Среди прочих характеристик можно отметить 16 ГБ оперативной памяти, внутренний накопитель до 1 ТБ, аккумулятор на 5 000 мА/ч, USB Type-C порт с поддержкой передачи данных до 10 Гбит/с и наличие стилуса в традиционном стиле.
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