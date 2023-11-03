Появились первые фото смартфона Samsung Galaxy S24. Вот каким он будет

Всемирная презентация топовой флагманской линейки Samsung Galaxy S24 ожидается 17 января 2024 года. Гаджет будет представлен в Сан-Франциско, США.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на корейскую телекоммуникационную компанию SBS Biz .

Источники утверждают, что эти смартфоны будут обладать функциональным искусственным интеллектом (генеративный ИИ), хотя конкретные детали об этих возможностях пока не разглашаются.

Galaxy S24 Ultra (фото: X/technizoconcept)

Совсем недавно появились изображения версии топовой модели Galaxy S24 Ultra, созданные на основе CAD-рендеров. Они показывают, что дизайн смартфона значительно совпадает с предыдущей моделью.

Galaxy S24 Ultra (фото: X/technizoconcept)

Кроме того, Galaxy S24 Ultra, по данным утечек, будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3 с графическим ускорителем, который, как сообщается, будет разогнан до 1 ГГц, хотя его номинальная частота пока остается неизвестной.

Спецификации флагмана также включают 200-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 12-мегапиксельный сверхшироугольный модуль и два телеобъектива на 10 и 50 мегапикселей, поддерживающих десятикратный оптический зум.

Слот для карандаша (фото: X/technizoconcept)

Среди прочих характеристик можно отметить 16 ГБ оперативной памяти, внутренний накопитель до 1 ТБ, аккумулятор на 5 000 мА/ч, USB Type-C порт с поддержкой передачи данных до 10 Гбит/с и наличие стилуса в традиционном стиле.