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Появились первые фото смартфона Samsung Galaxy S24. Вот каким он будет

Пятница 03 ноября 2023 13:12
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Появились первые фото смартфона Samsung Galaxy S24. Вот каким он будет Samsung Galaxy S24 с генеративным ИИ представят в январе 2024 года (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Всемирная презентация топовой флагманской линейки Samsung Galaxy S24 ожидается 17 января 2024 года. Гаджет будет представлен в Сан-Франциско, США.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на корейскую телекоммуникационную компанию SBS Biz.

Источники утверждают, что эти смартфоны будут обладать функциональным искусственным интеллектом (генеративный ИИ), хотя конкретные детали об этих возможностях пока не разглашаются.

Появились первые фото смартфона Samsung Galaxy S24. Вот каким он будетGalaxy S24 Ultra (фото: X/technizoconcept)

Совсем недавно появились изображения версии топовой модели Galaxy S24 Ultra, созданные на основе CAD-рендеров. Они показывают, что дизайн смартфона значительно совпадает с предыдущей моделью.

Появились первые фото смартфона Samsung Galaxy S24. Вот каким он будетGalaxy S24 Ultra (фото: X/technizoconcept)

Кроме того, Galaxy S24 Ultra, по данным утечек, будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3 с графическим ускорителем, который, как сообщается, будет разогнан до 1 ГГц, хотя его номинальная частота пока остается неизвестной.

Спецификации флагмана также включают 200-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 12-мегапиксельный сверхшироугольный модуль и два телеобъектива на 10 и 50 мегапикселей, поддерживающих десятикратный оптический зум.

Появились первые фото смартфона Samsung Galaxy S24. Вот каким он будетСлот для карандаша (фото: X/technizoconcept)

Среди прочих характеристик можно отметить 16 ГБ оперативной памяти, внутренний накопитель до 1 ТБ, аккумулятор на 5 000 мА/ч, USB Type-C порт с поддержкой передачи данных до 10 Гбит/с и наличие стилуса в традиционном стиле.

Ранее мы писали, что смартфоны Samsung получат обновление Android 14.

А еще у нас есть материал о том, как Samsung выпустила смартфон в стиле "раскладушки" 2003 года.

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