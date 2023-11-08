Samsung представила ИИ для создания текста, картинок и даже кода. Какие устройства смогут получить его первыми

На форуме Samsung AI Forum 2023 в Сеуле компания Samsung представила модель Gauss для генеративного ИИ. Она названа в честь математика Карла Фридриха Гауса, описавшего закон нормального распределения, и активно используемого в машинном обучении.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий источник последних новостей о Samsung SamMobile .

Samsung Gauss является полностью внутренней разработкой исследовательского подразделения компании. В настоящее время она тестируется только сотрудниками, но в будущем будет включена в новые продукты компании и станет доступна широкой публике. Эта модель сочетает в себе три блока:

Samsung Gauss Language

Модель способна понимать естественный язык и создавать ответы. Она призвана повысить производительность труда, помогая выполнять такие базовые задачи, как составление электронных писем, редактирование документов, написание отчетов, текстов и перевод .

Она может быть реализована на конкретных устройствах для обеспечения более удобного и интуитивно понятного пользовательского опыта.

Samsung Gauss Code

Посвящён коду и управляется помощником code.i, используемым в Samsung. Он позволяет пользователям быстро и легко разрабатывать программы с помощью интерактивного интерфейса. Модель также позволяет писать код (не уточняется, какой именно - написан Gauss Code или предложенный пользователем).

Samsung Gauss Image

Отвечает за создание и изменение изображений. С его помощью можно изменить стиль изображения, улучшить его качество или добавить объекты в существующую иллюстрацию. Также поддерживается генерация с нуля из текстовых описаний.

Все три генеративные модели могут работать полностью на устройстве, чтобы защитить безопасность данных пользователя.

Первые устройства с поддержкой Samsung Gauss должны выйти уже в ближайшие месяцы. По всей вероятности, среди первых будут флагманские смартфоны Galaxy S24, анонс которых ожидается в январе 2024 года.

Samsung Gauss (фото: SamMobile)