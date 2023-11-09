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Samsung впровадить функцію в дзвінки, яка допоможе прибрати мовний бар'єр з іноземцями

Четвер 09 листопада 2023 20:43
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Samsung впровадить функцію в дзвінки, яка допоможе прибрати мовний бар'єр з іноземцями Функція швидкого перекладу дзвінків з'явиться у смартфонах Samsung (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У смартфонах Samsung з'явиться функція AI Live Translate Call, яка перекладатиме текстові повідомлення та навіть дзвінки в режимі реального часу. Впровадити її планують на початку 2024 року.

Про це пише РБК Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Samsung Mobile Press.

Це буде вбудована опція, тому користувачам не потрібно встановлювати додаткові програми. Вона працюватиме на основі штучного інтелекту компанії Galaxy AI.

AI Live Translate Call - це унікальне нововведення, яке виконує функції перекладу аудіо та тексту в реальному часі прямо під час телефонного дзвінка. Тепер міжмовне спілкування буде так само легким, як включення субтитрів, без необхідності встановлювати додаткові програми.

Більше того, функціональні можливості Galaxy AI забезпечують безпеку та конфіденційність приватних розмов.

Судячи з заявлених термінів, ШІ-перекладач представлять разом із телефонами Galaxy S24, реліз яких очікується у січні чи лютому наступного року. Можна також припустити, що на старті AI Live Translate Call зможе працювати з обмеженою кількістю мов і буде доступний далеко не у всіх регіонах.

Раніше ми писали, що Samsung представила ШІ для генерації тексту, картинок та навіть коду.

А ще ви можете прочитати про перші фото смартфона Samsung Galaxy S24.

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