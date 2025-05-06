Google случайно раскрыла новый дизайн Android: как теперь будет выглядеть система (фото)

Google по ошибке раскрыла детали будущего масштабного редизайна Android под названием Material 3 Expressive. Информация об этом появилась в блоге компании, но вскоре была удалена.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Как сообщается, это самое тщательно исследованное обновление в истории визуального стиля Android. Google утверждает, что провела 46 раундов тестирования с участием более 18 тысяч человек. Цель нового дизайна - сделать интерфейс одновременно более привлекательным и интуитивно понятным.

В Material 3 Expressive особое внимание уделено таким параметрам, как цвет, форма, размер и анимация - все это, по словам компании, должно повысить удобство использования. Например, пользователи в тестах находили нужные элементы интерфейса в четыре раза быстрее, чем в текущей версии Material 3.

В Material 3 Expressive особое внимание уделено таким параметрам, как цвет, форма, размер и анимация (фото: 9to5Google)

Интересно, что улучшения коснулись всех возрастных групп: люди старше 45 лет справлялись с задачами не хуже молодежи.

Во время тестирования Google также изучала, куда именно пользователи смотрят на экране, как воспринимают визуальные изменения, и какие элементы упрощают взаимодействие. Отдельно анализировались такие детали, как форма и скорость работы индикаторов загрузки, а также оптимальные размеры кнопок.

Material 3 Expressive получит отдельную презентацию на конференции Google I/O, которая пройдет позже в этом месяце. По слухам, компания также готовит обновления для всей пользовательской оболочки Android, включая новые иконки статус-бара, переработанный шрифт для часов и быстрые настройки, а также изменения в приложении Google Clock.