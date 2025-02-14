"Самоуверенность и недооценка". Известный комментатор дал прогноз на бой Беринчик - Дэвис

Денис Беринчик и Кишон Дэвис сойдутся в бою за титул WBO 15 февраля. Для украинского боксера это будет первая защита титула, который он получил в мае 2024 года, победив мексиканца Эмануэля Наваррете. Кто же одержит победу на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в этот раз?
Прогнозом с РБК-Украина поделился спортивный комментатор медиасервиса MEGOGO Сергей Лукьяненко, который перед главным боем вечера будет комментировать поединки андеркарда.
"Каким еще может быть прогноз на бой украинца, кроме как ждать от него победы? Конечно, едва ли не в первую очередь, это говорят эмоции. Но и рациональное зерно здесь также присутствует. Букмекеры считают фаворитом Кишона Дэвиса. Это ориентир, который демонстрирует, насколько сложный соперник ждет Дениса Беринчика. Но и прошлый его оппонент был фаворитом. Чем это завершилось, мы прекрасно помним. Особенно то, как между последними раундами мексиканца всеми доступными методами приводили в чувство", - говорит Лукьяненко.
Конечно, констатирует эксперт, Дэвис и Наваррете - боксеры совершенно разные. Ведь мексиканец не выделялся техникой, много ошибался в защите, в первую очередь полагался на свои длинные руки. И, что очень важно, поднимался в весе.
Кишон же боксер именно этого дивизиона. Он на полголовы выше Дениса. Ловко работает вторым номером от соперника, техничный, с быстрыми руками, хорошей реакцией, приличной защитой и еще и на 11 лет моложе. А это может дать о себе знать в последних раундах.
"Он действительно достойный боксер. И не зря на пресс-конференции и Денис, и Александр Красюк в один голос говорили, что через год-два Дэвис, вполне вероятно, станет чемпионом. Но не сейчас. Беринчик несколько преувеличивал, но все же был близок к правде, когда говорил, что Дэвис дрался с "какими-то лохами". Даже бывший чемпион мира Хосе Педраса, учитывая свое текущее состояние, не мог дать американцу хороший бой. А относительно легкие победы над не очень сложной оппозицией могут стать неоправданно теплой ванной", - говорит комментатор.
По мнению Сергея, Кишон "сейчас считает, что схватил Бога за бороду".
"В предыдущем поединке он впервые в карьере дрался в мейн-ивенте, у себя в родном городе. В карде с двумя братьями, а гимн США перед боем исполняли его сестры. Он снес соперника, который серьезно не уложился в лимит веса, за неполных два раунда. Это уже звучит круто. А теперь уже в 13-м поединке в карьере парень получает бой за пояс чемпиона. И ведет себя так, как будто победа ему гарантирована. Это самоуверенность, смешанная с недооценкой соперника", - комментирует Лукьяненко.
В свою очередь Беринчик прекрасно двигается на ногах, прилично работает как в защите, так и в атаке. После длиннорукого Наваретте габариты Дэвиса его вряд ли испугают. Как и сила удара.
"К тому же, ранее соперники Дэвиса выходили к нему просто проигрывать, в лучшем случае - давать бой. Украинец будет идти за победой. И не собирается вести себя в ринге, как хороший мальчик. Денис умеет и связать соперника, и поработать в клинче, и где-то быть немного грязным. Не уверен, что Дэвис к этому готов", - прогнозирует он.
Поединок обещает быть очень непростым. По мнению Сергея, американец "должен сразу броситься вперед, чтобы ответить за свои обещания нокаута в первом раунде". Но сразу столкнется с сопротивлением, которого не ожидает.
"И тогда мы посмотрим: действительно ли он готов становиться чемпионом мира, или только пытается откусить больше, чем способен проглотить. Беринчик слишком долго шел к этому поясу, чтобы так быстро его отдавать. Единственное, что серьезно беспокоит меня перед боем, так это смена тренера у Дениса. Слишком уж органично выглядел их дуэт с Егором Голубом. Станислав Григорук, конечно, тоже человек не новый в боксе, к тому же он уже работал с Беринчиком ранее. Но подобные качели перед таким боем настораживают. Как и в противовес персона Брайана Макинтайра в углу Дэвиса. Тренера, также работающего с Теренсом Кроуфордом. А это элитный уровень", - говорит эксперт.
Напомним, что в Украине прямую трансляцию боя можно смотреть на MEGOGO.
Эфир будет доступен по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOGO MAX". Просмотр возможен в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт" на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение".
Комментировать главный бой вечера будут Владимир Кобельков и Валентин Литвинчук.
На MEGOGO боксерский марафон стартует со студийного вещания в ночь на 15 февраля - в 2:30 по киевскому времени. А непосредственно бой Беринчик - Дэвис начнется, ориентировочно, не раньше 5:30 утра субботы.
Больше прогнозов на бой между Денисом Беринчиком и Кишоном Дэвисом читайте на РБК-Украина.