У літаку МАУ загинули 38 цуценят у вантажному відсіку: перевезення тварин заборонили

В літаку МАУ загинули 38 цуценят французького бульдога, яких перевозили з Києва рейсом в Торонто. Після цього українській авіакомпанії оголосили про тимчасову заборону на перевезення тварин.

Інцидент підтверджує канадське агентство з контролю якості харчових продуктів (CFIA). Про це передає CityNews Toronto.

Зазначається, що в суботу у міжнародному аеропорту Торонто Пірсон приземлився вантаж - близько 500 щенят. Після прибуття з'ясувалося, що 38 собак загинули, і багато інших цуценята страждали від зневоднення, слабкості чи блювоти.

Кінолог Еббі Лоренцен, яка в аеропорту забирала кішку тим же рейсом, розповіла, що на задній частині складу відчула жахливий запах. Вона сфотографувала тварин в мішках для сміття, скинутих за межі вантажної будівлі. Жінка обурюється, що померлих тварин ось так просто викинули.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" висловила співчуття у своїй заяві, додавши, що "працює з місцевою владою, щоб визначити, що сталося, і внести будь-які зміни, необхідні для запобігання повторення такої ситуації".

Фото: скрін поста facebook.com/flyuia.worldwide

На сторінці в Facebook в МАУ запевнили, що не знали про те, що цуценята загинули під час польоту. Через деякий час відповідний пост у мережі був видалений.

Також авіакомпанія заявила, що перевезення породистих щенят "несе певний прорахований ризик", і самі відправники свідомо піддають тварин небезпеці, "оскільки бізнес по розведенню чистокровних собак і кішок є одним з найбільш конкурентоспроможних та високорентабельних".

У Службі порятунку тварин Just Paws висловили підозри канадському виданню, що собак везли для продажу на Kijiji "неетичні брокери".

Чиновники CFIA, які несуть відповідальність за регулювання ввезення тварин в Канаду, наразі розслідують обставини смерті собак.

Агентству з експедування вантажів було відправлено електронний лист, в якому було зазначено: "Інформуємо, що авіакомпанія МАУ, починаючи з 19.06 2020 року, тимчасово ввела ембарго на живих тварин на літаках B767 до подальшого повідомлення". Це той самий тип літака, який приземлився в Торонто, повідомляє канадське видання National Post.

В мережі тим часом з'явилися кадри, як було розміщено собак в аеропорту "Бориспіль" у Києві перед відправленням рейсу. Фото і відео опублікувала в Facebook користувачка Abby Lorenzen.

Відео: У Києві 500 щенят в 300 клітинах розміщають у літак

В Києві в аеропорту "Бориспіль" цуценят в клітинах розміщають у літак (Фото: facebook.com/bella.tinker2016)

Як пише канадське CBC, в київському аеропорту 500 щенят розмістили в 300 клітках, в яких у багатьох тварин не було можливості руху, а також з поганою циркуляцією повітря.

Самі піддони транспортували в нижній відсік літака, де зазвичай висока температура.

Раніше повідомлялося, що Україна відновлює регулярні авіарейси та розповідалося, куди можна полетіти.

Також ми писали про те, що в українській авіакомпанії назвали вимоги до пасажирів і причини для скасування рейсу.