Літак полетить порожнім: українці в Іраку звернулися до Зеленського

Українці в Іраку звернулися до Зеленського (Колаж РБК-Україна)

Українці в Іраку розповіли, що їх ніхто не планує евакуювати додому

Карантин в Україні почав діяти з березня і його продовжили до 24 квітня. В країні зупинено міжнародне і міжміське сполучення, метро. Не працюють ТРЦ, салони краси та більшість магазинів.

Через карантин багато українців застрягли в інших країнах. Частину з них повернули додому спеціальними рейсами, однак частина з них за останній місяць так і не змогла повернутися додому. Така доля спіткала понад 40 українців, які опинилися в пастці в Іраку. Серед них – член збірної України з веслування на човнах Христина Білик. Вона записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського та інших членів уряду з проханням повернути українців додому.

"В Іраку карантин ввели раніше, ніж в Україні. І коли українців закликали якомога швидше повернутися додому, з Багдада вже нічого не літало. Ми відразу ж звернулися в посольство. Там нам сказали, що українських громадян, які залишилися в Іраку, досить багато, і для нас намагатимуться організувати спецрейс. Але попередили, що на це може піти кілька тижнів або навіть місяців. З того часу ми весь час на зв'язку з посольством, чекаємо. Наскільки я знаю, українців, які хочуть полетіти додому, в Іраку зараз 41 особу", - розповіла спортсменка.

Вона додала, що 17 квітня з Іраку полетить літак до Києва, щоб евакуювати своїх громадян і він полетить порожнім. Купити квитки на цей рейс українці не можуть і тому звернулися до уряду з проханням розв'язати це питання.

Христина Білик підтвердила, що вона разом з чоловіком готова пройти обсервацію та ізоляцію і навіть готова самостійно оплатити готель.

"Ми з чоловіком це обговорювали, і, якщо потрібно буде, заплатимо за готель, в який нас відправлять. Я прекрасно розумію, що навіть під час перельоту можу заразитися і не хочу, щоб хтось через мене постраждав. Ми читали про ситуацію з евакуйованими з В'єтнаму — і вважаємо, що поведінка тих людей було жахливо негарною і неправильною. Обсервація — це не проблема, самоізоляція тим більше. До самоізоляції ми вже й тут встигли звикнути. Я понад місяць не виходжу з дому. І у мене немає бажання цього робити в розпал епідемії. Так, до речі, міркує більшість жителів Іраку. Коли в сусідньому Ірані почала швидко збільшуватися кількість хворих, люди тут злякалися, і відтоді самі намагаються не виходити. Тут давно все закрито, крім аптек і продуктових магазинів. Заборонено навіть пересування по місту на автомобілі. Ти можеш проїхати по вулиці, але повинен бути готовий до того, що за рогом будуть поліцейські, які далі можуть не пустити. Одним словом, до карантинних заходів ми звикли, і усвідомлюємо їх необхідність", - додала спортсменка.

Вона зазначила, що дуже сподівається, що їм дадуть можливість повернутися додому і цей літак – єдиний шанс для українців.

"Коли наступного разу випаде такий шанс, не відомо. Ми зверталися в різні інстанції: в Офіс президента, МЗС, посольство. Але поки, на жаль, не отримали жодної відповіді", - резюмувала Білик.

Українці в Іраку звернулися до Зеленського

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МВС зробили жорстку заяву про повернення українців з інших країн.