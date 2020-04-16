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Сморід, таргани і холод: українців на обсервації змушують виживати

STYLERКоронавірус    16.04.2020 - 22:51
Сморід, таргани і холод: українців на обсервації змушують виживати
Українці на обсервації потрапили у страшні умови (фото: РБК-Україна)

Українців помістили в нелюдські умови на час обсвервації

Українців, які повернулися з-за кордону, помістили на обсервацію в жахливі умови. Про це Styler розповів студент Влад Гарасимів, що приїхав з Румунії. Молодий чоловік навчався в місті Ясси останні два місяці.

Хлопець каже, що не зміг перетнути кордон пішки, тому за ними приїхав водій і забрав відразу кількох людей. Хоча авто і не виїздило за лінію кордону, водія разом з пасажирами помістили на обсервацію в смт Глибока Чернівецької області.

"Умови жахливі, гарячої води немає, таргани, сміття, всередині холодніше ніж зовні, туалети забиті. Жити тут важко... Я не можу перебувати в цих нелюдських умовах... Тут жити неможливо, тут доводиться виживати", - пише Влад.

За словами молодої людини людей не забезпечують ні продуктами, ні водою, ні навіть постільною білизною.

"Забезпечення їжею немає, водою також. Постільної білизни немає. Ми кинуті напризволяще", - додав хлопець і показав фото умов проживання, точніше - виживання.

Сморід, таргани і холод: українців на обсервації змушують виживатиСморід, таргани і холод: українців на обсервації змушують виживатиСморід, таргани і холод: українців на обсервації змушують виживатиСморід, таргани і холод: українців на обсервації змушують виживати

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