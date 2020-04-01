Українців більше не будуть повертати з-за кордону: МВС зробило жорстку заяву

Голова МВС зробив жорстку заяву (Колаж РБК-Україна)

Голова МВС розповів, що в країну більше не будуть повертатися чартери з українцями

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. Українців більше не будуть повертати з-за кордону чартерними рейсами. Винятки становитимуть лише ті люди, які погодяться на обсервацію. Про це заявив голова МВС Арсен Аваков на своїй Facebook-сторінці.

"МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення – закрито. Виключення будуть рідкісні і тільки окремим рішенням – зі 100% обсервацією під контролем санлікарів з наступним тестом ПЛР. Тільки так – і не потрібно прокльонів, що мені присилають з-за кордону – заради безпеки мільйонів – ми підемо на незручності для декількох тисяч. Крапка", - написав Аваков.

За словами Авакова, це "свинство" не повертатися в країну, а потім відмовлятися від обсервації.

"Це – свинство, не по закону, не по суду по совісті. Ви погуляли, а тепер хочете додому будь-якою ціною, авось пронесе, і плювати вам на безпеку інших??? Так не можна.. це не чесно по відношенню до мільйонів людей, які живуть в країні. Більше 75% випадків зараження коронавірусом в Києві – прилетіли на літаках люди, 25% вторинне зараження від них же - вже в Києві...", - повідомив глава МВС.

Також Аваков зазначив, що люди, які будуть відмовлятися від обсервації будуть покарані штрафами до 17 тисяч гривень.

"Якщо у когось з пасажирів рейсу буде виявлений вірус - поліція прийме рішення про висунення звинувачень у відповідності зі ст. 325 – аж до арешту і утримання під вартою до 3-х років", -уточнив міністр.