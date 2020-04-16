В Україні продовжать карантин: названа нова дата

Карантин в Україні продовжать (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні хочуть продовжити ще на кілька тижнів

Карантин в Україні через поширення коронавіруса можуть продовжити до 12 травня. В уряді бояться спалахів COVID-19, пов'язаних зі святами. Як будуть знімати обмеження, коли можуть відкрити частину підприємств і запустити транспорт - в матеріалі Styler.

Так, ЗМІ пишуть, що за продовження обмежувальних заходів виступає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і МОЗ. Головною причиною продовження карантинних заходів, є ризики через Великдень та травневі свята.

Як будуть знімати карантин

Швидше за все, дрібні підприємства можуть відкрити з 12 травня, але дата поки що попередня. Це торкнеться, в першу чергу, малого бізнесу. А ось більшість обмежень буде діяти до кінця червня, щоб не допустити спалаху захворювань. Про це пише Обозреватель.

Остаточне рішення про продовження карантину буде прийняти лише після Великодня.

А от громадський транспорт по такому сценарію можуть запустити після травня. При цьому про відкриття метро мова поки не йде.

Крім того, Україна буде орієнтуватися на ЄС. Якщо карантин там буде діяти повноцінно, то в Україні його також скасовувати не будуть.

Нагадаємо, що в Україні вже 4161 хворих станом на 16 квітня, 116 людей померло. У МОЗ побоюються, що українці підуть на порушення карантину через великодні свята. В такому випадку спалаху коронавіруса слід чекати вже через 5-7 днів після Великодня.