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Літак МАУ могли збити російською ракетою: в мережі показали докази

STYLERПодії    09.01.2020 - 14:39
Літак МАУ могли збити російською ракетою: в мережі показали докази
Український літак в Ірані могли збити російською ракетою (Фото: колаж РБК-Україна)

У РНБО України назвали головні версії катастрофи Boeing 737

Катастрофа українського літака в Ірані 8 січня могла статися через попадання в Boeing 737 рейсом "Тегеран - Київ" російської зенітної ракети ЗРК. Така версія була озвучена сьогодні головою РНБО України Олексієм Даниловим.

Крім того, серед головних розглядаються ще три версії, серед яких руйнування двигуна та вибух з технічних причин, теракт і зіткнення з безпілотником (або іншим повітряним об'єктом).

Нагадаємо, що в день трагедії, яка забрала життя 176 людей, включаючи 11 українців, озвучувалися думки про можливе потрапляння в літак ракети при обстрілі іранськими військовими бази США в Іраку. Втім, Тегеран цю інформацію спростовує.

Військові експерти зазначають, що український літак могли збити ракетою системи ППО "ТОР-М1" (розроблена РФ і знаходиться на озброєнні багатьох країн, в тому числі й Ірані).

Як доказ надають фото частині ракети, знайденої нібито на місці аварії.

Літак МАУ могли збити російською ракетою: в мережі показали докази

Катастрофа літака МАУ в Ірані - на місці аварії знайшли частину ракети (Фото: twitter.com)

Треба сказати, що перед цим в мережі з'явилися знімки, на яких на фюзеляжі лайнера видніються дивні сліди, зовні схожі на отвори від осколків вибухівки, і деякі фахівці назвали їх характерними для вражаючих елементів.

У той же час інші авіаційні експерти не погоджуються з такими висновками і наголошують, що осколки могли пробити обшивку після детонації від удару - кругом скеляста місцевість.

Відео: Український літак в Ірані могли збити російською ракетою "Тор-М1"

Додамо, що до складу комісії, яка розслідує катастрофу українського літака в Ірані, включені фахівці, які беруть участь у міжнародному розслідуванні щодо збитого літака рейсу МН17, а також в експертизі фрагментів російської зенітної ракети "Бук"

Тим часом видання "ТВ" із посиланням на власні джерела стверджує, що бортпровідниця рейс PS 752 Катерина Статник встигла подзвонити рідним і повідомити, що їх обстріляли, і на цьому зв'язок перервався. Втім, підтвердження цієї інформації немає.

Як відомо, літак перестав передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту. В авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" зазначають, що Boeing-737 був один з найкращих літаків і на лайнері був посилений екіпаж, а помилка пілотів виключена.

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