Що робити, якщо діти проковтнули сторонній предмет: Супрун дала відповідь

Фото: колаж РБК-Україна

Супрун назвала "зону ризику" для дітей, які можуть проковтнути чужорідне тіло

Уляна Супрун розповіла, що до хірургів лікарні Охматдит за рік звертається близько 500 дітей зі скаргами на проковтування сторонніх тіл, і кожна четверта дитина потребує госпіталізації. Найпоширенішими подібними "стравами" стають деталі від іграшок, монети, булавки, батарейки, сережки або ланцюжки. В.о. глави МОЗ на своїй сторінці в Facebook зазначила, що навіть найвідповідальніші батьки іноді не встигають помітити, як дитина може проковтнути якусь дрібничку.

Сторонні предмети, потрапляючи у дихальні шляхи чи шлунково-кишковий тракт, можуть нести серйозну загрозу для здоров'я і життя малюка.

Супрун наголосила, що в зоні ризику діти від 1 до 3 років, які найчастіше проковтують неїстівні речі. Також вона поінформувала, що були зафіксовані випадки проковтування шпильки малюками у віці 1, 7 і 9 місяців.

"Часто це трапляється внаслідок того, що батьки залишають дитину без нагляду або ж свідомо дозволяють гратися предметами, які містять небезпечні деталі. Збільшенню кількості нещасних випадків також сприяє вільний продаж неякісних чи заборонених для певного віку дітей іграшок. Трапляються випадки, коли старші брати чи сестри під час гри "годують" менших батарейками, монетами, скляними кульками для декору", - написала вона.

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Також Супрун навела список предметів, які найчастіше ковтають діти, і розповіла про їх небезпеку:

Кнопкоподібні літієві батарейки. Потрапляючи у травний тракт, вони за короткий проміжок часу можуть нагрітися до температури понад 100 градусів. Тому з неї випливає електроліт, що призводить до важких опіків і виразок слизових оболонок.

Дитячі конструктори, які часто містять велику кількість маленьких потужних магнітів. Якщо їх проковтнути, органи між магнітами піддаються впливу високого тиску. Потім виникає порушення кровообігу в цій зоні, некроз стінки або кишкова непрохідність. Супрун зазначила, що в даних випадках дитина потребуватиме складної операції.

Популярні гідрогелеві кульки. Потрапляючи в шлунок, вони можуть значно збільшуватися в об'ємі та привести до кишкової непрохідності.

Безоари. Ці чужорідні тіла, які формуються при постійному ковтанні деяких речовин натурального або синтетичного походження, що поступово накопичуються в шлунку. Вони можуть формуватися від декількох днів до невизначеного часу, досягати дуже великих розмірів і заповнювати весь обсяг шлунку. Великі безоари можуть викликати важкі ускладнення: кишкову непрохідність, виразки, перфорації, кровотечі. Для їх усунення необхідно оперативне втручання.

У дітей частіше бувають трихобезоари, що виникають внаслідок так званого "синдрому Рапунцель". Він проявляється вириванням свого або чужого волосся та його ковтанням. З часом це волосся накопичується в шлунку.

Також можуть утворюватися фітобезоари, які формуються в результаті споживання великої кількості хурми та інших продуктів рослинного походження, які містять багато клітковини.

Піксобезоари виникають в результаті постійного проковтування жувальної гумки або пластиліну.

Супрун розповіла, що чужорідне тіло в стравоході може викликати слинотечу, болі за грудиною, неможливість проковтнути навіть рідину. У шлунку або кишечнику вони зазвичай безсимптомні. При вдиханні чужорідного тіла в дихальні шляхи можливе утруднене дихання, кашель. Іноді таких дітей довго безуспішно лікують від бронхіту.

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Для того, щоб уберегти дитину від ковтання сторонніх предметів, необхідно:

Звертати увагу на вікові обмеження іграшок.

Не тримати дрібні речі в зоні доступності дитини.

Не використовувати предмети побуту, такі як пульт від телевізора, годинники, електронні ваги тощо, в якості іграшок або для відволікання дітей.

Якщо дитина зовсім маленька, краще не тримати вдома нічого, що має маленькі магніти та іграшки, для роботи яких потрібні маленькі батарейки.

Якщо у вас кілька дітей, спробуйте пояснити старшим, які предмети небезпечно давати малюкам, і запропонуйте відразу ховати такі речі.

Супрун розповіла, що батьки повинні негайно і обов'язково звернутися до лікаря, якщо:

Дитина проковтнула батарейку будь-якого розміру; один або кілька магнітів; будь-яке чужорідне тіло, що викликає слиновиділення, блювоту, неможливість самостійно ковтати; будь-яке чужорідне тіло, яке має колючу, ріжучу або гостру будову.

"У будь-якому випадку, якщо припускаєте, що дитина проковтнула чужорідне тіло, потрібно проконсультуватися із сімейним лікарем для вирішення подальшої тактики", - йдеться в повідомленні Супрун.

Також вона закликала бути уважними, вибираючи іграшки для дитини, ретельно ховати небезпечні предмети і зберігати дріб'язок у недоступних місцях.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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