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У МВС прокоментували демонстрацію Зеленським бюлетеня

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 12:30
У МВС прокоментували демонстрацію Зеленським бюлетеня
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Андрій Крищенко розповів, які міри були прийняті після подібних порушень на першому турі виборів

В Міністерстві внутрішніх справ (МВС) прокоментували факт того, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський продемонстрував на виборчій дільниці свій бюлетень із результатом волевиявлення. Про це на брифінгу розповів Зорян Шкіряк, член координаційного штабу по забезпеченню правопорядку на виборах, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, Зеленський продемонстрував бюлетень на виборчій дільниці на Оболоні.

"Ми якраз побачили це в ЗМІ, безумовно всі ці факти буде перевірено і буде надана належна юридично-правова оцінка", - розповів він.

Андрій Крищенко розповів, які міри були прийняті після подібних порушень на першому турі виборів.

"Було складено кілька адмінпротоколів на кандидатів по факту першого туру виборів в Україні 31 березня", - додав Андрій Крищенко, глава Національної поліції Києва.

Зазначимо, частина 1 статті 7 Закону "Про вибори президента України" забороняє фотографування і відеофіксацію в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного голосування. Закон також забороняє демонстрацію виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування, оскільки це є порушенням таємниці голосування.

Нагадаємо, у першому турі виборів на нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука за фото бюлетеня склали протокол. На Мосійчука склали протокол про адміністративне порушення у вигляді передвиборчої агітації. Відзначимо, в день виборів 31 березня він у Facebook опублікував фото бюлетеня з результатами власного голосування.

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на нардепа та лідера Радикальної партії Олега Ляшка теж склали протокол за фото бюлетеня.

Вибори 2019: як проходить другий тур голосування В МВС зафіксували понад 280 порушень на виборах
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