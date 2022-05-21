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Найстарша жінка Америки назвала продукт, який їла щодня і дожила до 114 років

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Субота 21 травня 2022 21:15
Найстарша жінка Америки назвала продукт, який їла щодня і дожила до 114 років Ілюстративне фото (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Найстарша жінка Америки Бессі Хендрікс відсвяткувала вже 114-й день народження. Жінка розповіла, що прожила активне життя, і завжди любила солодощі. Смачненьким вона балує себе й досі.

Який саме десерт Бессі готувала з юних літ, пише Eatthis.

Бессі Хендрікс, як і багато довгожителів, щоденно й багато рухалися протягом свого життя. Це хода, їзда на велосипеді, садівництво тощо. Тобто, коли сам спосіб життя передбачає активність, а не робиться це за графіком, рандомно, чи примушуючи себе.

Жінка виросла, навчаючись працювати і доглядати за фермою своєї сім’ї, а коли вона подорослішала і зустріла свого чоловіка Пола, почала доглядати за власним садом.

Бессі дуже любила вирощувати натуральні продукти, консервувала овочі, фрукти зі свого саду та городу. Це було частиною раціону довгожительки та її родини.

З дитинства любила солодощі

Згідно з деякими спогадами Хендрікс, вона та її брати й сестри любили готувати власні теффі, коли були дітьми.

Цей ласунок супроводжував Бессі все її життя. За словами її дітей, жінка ніколи б не пропустила шматочок десерту й донині.

Теффі - це цукерки й десерти на основі кукурудзяного крохмалю, та кукурудзяного сиропу.

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