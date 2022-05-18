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Довгожителька назвала два продукти, які допомогли їй відсвяткувати 128 день народження

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Середа 18 травня 2022 21:38
Довгожителька назвала два продукти, які допомогли їй відсвяткувати 128 день народження Фото: довгожителька назвала продукти, які допомогли дожити до 128 років (lhealth info)
Автор: Анна Шиканова

Жительці Південно-Африканської Республіки Джоані Мазібуко виповнилося нещодавно 128 років. Вона найстарша дитина з 12 дітей в її сім'ї. Жінка розповіла про те, як харчувалася все своє життя і які два продукти допомогли їй стати довгожителькою.

Про це йдеться в статті Daily Mirror.

Джоанна Мазібуко народилася і виросла на кукурудзяній фермі. Своє дитинство жінка погано пам'ятає. В її документах зазначено, що вона народилася 11 травня 1894 року. Крім Джоани було ще 12 синів і дочок - всі були молодші за неї.

Як розповідає довгожителька, найяскравіші спогади з дитинства - це нашестя сарани. А ще - на фермі були такі комахи, яких можна було зловити, засмажити та з'їсти.

Раціон харчування у дітей на кукурудзяній фермі складався в той час з двох продуктів – свіже молоко і дикий шпинат. Джоанна вважає, що саме ці два продукти і є секретом її довголіття.

"Коли у вас немає грошей, ви страждаєте. На фермах ми жили за рахунок того, що вирощували. А ще отримували пайки. В кінці року ми отримували мішки з кукурудзою, потім їх продавали й заробляли гроші", - розповідає Джоанна.

Довгожителька назвала два продукти, які допомогли їй відсвяткувати 128 день народження

Паспорт Джоани

Заміж вона вийшла пізно, за літнього вдівця, на ім'я Ставана Мазібуко. У нього був кінний екіпаж і корови. Жінка доїла корів і робила масло - на продаж. Шлюб був хорошим, вона ні в чому не потребувала, чоловік ставився до неї добре і змусив забути про колишнє життя.

У заміжжі вона заробляла домашньою роботою для фермерів - прасувала, прибирала. До неї завжди добре ставилися.

Чоловік подарував їй сімох дітей, до нинішнього часу дожили тільки двоє. Але у Джоани вже близько 50 онуків і правнуків.

Зараз вік вже позначається, хоча довгожителька харчується звичайною сучасною їжею. Каже, То до неї звикла, але за молоком і диким шпинатом сумує. Слух вже зовсім відмовляє, але зір ще не підводить. Також в 128 років Джоанна може самостійно пересуватися по будинку.

З 2001 року рідні найняли для Джоани доглядальницю Тандіве. Вона до неї дуже прив'язалася і не може заснути, якщо її немає поруч.

Мер міста, в якому живе Джоанна, вирішив подати документи на книгу рекордів Гіннеса. Муніципалітет провів дослідження з приводу її віку і з'ясував, що документи справжні, а нікого старше її немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти їдять довгожителі щодня.

А також ми розповідали про те, який фрукт вчені називають їжею довгожителів.

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