Самая сильная: украинская армия попала в престижный рейтинг

Украинская армия попала в престижный рейтинг (фото: РБК-Украина)

Украинская армия оказалась одной из самых сильных армий во всем мире

Воины украинской армии оказались одними из самых сильных по версии издания Global Firepower, которое опубликовало рейтинг самых сильных армий мира на планете. Украинское войско заняло 29 позицию в списке. Оценивались всего 55 показателей, сюда вошли численность армий, количество танков, самолетов, кораблей, другой военной техники.

Также учитывали в рейтинге и такие немаловажные факторы, как транспортная инфраструктура, военный бюджет, доступ к нефти.

Список самых сильных армий мира выглядит так: на первом месте стоит США, на втором Россия, а на третьем разместилась Китайская народная республика.

Четвертое место в списке заняла Индия, далее следует Франция, на шестом месте Япония, на седьмом расположилась Южная Корея.

Стоит отметить, что в 2018 году украинская армия занимала 28 позицию, однако до 2014 года Украина в рейтинге Global Firepower находилась на 21 месте.

Кстати, в 2018 году издание Business Insider в этом рейтинге отобрало из всего перечня 25 самых мощных войск Европы. В нем Украина занимала 10 строчку. А лидером была Россия.