Найсильніша магнітна буря 2020 року: як зберегти здоров'я і уникнути проблем

В кінці вересня 2020 року планету накриє сама потужна магнітна буря. Фахівці стверджують, що це коливання буде найсильнішим за весь рік і під його вплив потраплять навіть ті, хто не схильний до метеозалежності. Ситуація буде ускладнюватися тим, що синоптики на цей період також прогнозують різкий перепад погоди, що створить додаткові причини поганого самопочуття.

Проте є способи мінімізувати вплив магнітної бурі та перепаду погоди на організм людини. Як зберегти здоров'я в небезпечний період – читайте в Styler.

Сильна магнітна буря вкриє планету на вихідних і пік очікується 27 вересня. 26 та 28 вересня люди також будуть відчувати сонливість, головний біль, роздратування, зниження концентрації, стрибки тиску та інші неприємні стани.

Як пояснюють фахівці, основною причиною поганого самопочуття під час магнітних бур є стрибок атмосферного тиску і саме це діє на людину. Схильність до метеозалежності зазвичай буває вроджена, але при сильних коливаннях проблеми зі здоров'ям можуть відчувати навіть здорові люди.

Як мінімізувати ризики:

Зміцнюйте судини та займайтеся спортом. Підійдуть будь-які види спорту, будь-яке навантаження – важливо, щоб людина це робила регулярно і постійно. Також обов'язково плавати та приймати контрастний душ. Він дозволить організму звикнути до розширення та звуження судин.

Правильний режим сну і відпочинку. Дуже важливо повноцінно відпочивати та нормально висипатися. Також важливо збалансувати час на роботу і на відпочинок після неї. Втома має властивість накопичуватися і в виснаженому стані організм швидше реагує на перепади атмосферного тиску.

Раціон харчування і відмова від шкідливих звичок. Надлишок солі в їжі веде до набряку стінок судин і підвищує чутливість до перепадів тиску. Алкоголь і куріння призводять до звуження стінок судин. Напередодні перепадів потрібно включити в раціон більше ягід, овочів, зелені, натуральні йогурти. Дуже важливо вживати достатню кількість води, а в небезпечні дні – збільшити її кількість.

Тепловий режим. Постійне перегріву або замерзання погано позначається на організмі і його сприйнятті перепадів. Вдома повинно бути комфортно і прохолодно, а на вулиці – тепло.

Насичення організму вітамінами. В літній період наситити організм вітамінами можна за допомогою свіжих фруктів і овочів, у зимовий – варто приділити увагу кількості вітаміну Д, залізу, магнію та кальцію. Саме вони відповідають за метеочутливість.

Душевна рівновага. Депресія, песимізм, відсутність радості та вражень ведуть до посилення метеочутливості. В небезпечні дні варто оточити себе приємними речами та людьми, щоб знизити ризик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти можуть допомогти пережити сильні магнітні бурі.