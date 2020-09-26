Самая сильная магнитная буря 2020 года: как сохранить здоровье и избежать проблем

В конце сентября 2020 года планету накроет самая мощная магнитная буря. Специалисты утверждают, что это колебание будет самым сильным за весь год и под его воздействие попадут даже те, кто не склонен к метеозависимости. Ситуация будет осложняться тем, что синоптики на этот период также прогнозируют резкий перепад погоды, что создаст дополнительные причины для плохого самочувствия.

Однако есть способы минимизировать воздействие магнитной бури и перепада погоды на организм человека. Как сохранить здоровье в опасный период – читайте в Styler.

Сильная магнитная буря накроет планету на выходных и пик ожидается 27 сентября. 26 и 28 сентября люди также будут чувствовать сонливость, головные боли, раздражение, снижение концентрации, скачки давления и другие неприятные состояния.

Как объясняют специалисты, основной причиной плохого самочувствия во время магнитных бурь является скачок атмосферного давления и именно это действует на человека. Склонность к метеозависимости обычно бывает врожденное, но при сильных колебаниях проблемы со здоровьем могут чувствовать даже здоровые люди.

Как минимизировать риски:

Укрепляйте сосуды и занимайтесь спортом. Подойдут любые виды спорта, любая нагрузка – важно, чтобы человек это делал регулярно и постоянно. Также обязательно плавать и принимать контрастный душ. Он позволит организму привыкнуть к расширению и сужению сосудов.

Правильный режим сна и отдыха. Очень важно полноценно отдыхать и нормально высыпаться. Также важно сбалансировать время на работу и на отдых после нее. Усталость имеет свойство накапливаться и в истощенном состоянии организм быстрее реагирует на перепады атмосферного давления.

Рацион питания и отказ от вредных привычек. Переизбыток соли в пище ведет к отечности стенок сосудов и повышает чувствительность к перепадам давления. Алкоголь и курение приводят к сужению стенок сосудов. Накануне перепадов нужно включить в рацион больше ягод, овощей, зелени, натуральные йогурты. Очень важно употреблять достаточное количество воды, а в опасные дни – увеличить ее количество.

Тепловой режим. Постоянное перегревание или замерзание плохо сказывается на организме и его восприятии перепадов. Дома должно быть комфортно и прохладно, а на улице – тепло.

Насыщение организма витаминами. В летний период насытить организм витаминами можно с помощью свежих фруктов и овощей, в зимний – стоит уделить внимание количеству витамина Д, железу, магния и кальция. Именно они отвечают за метеочувствительность.

Душевное равновесие. Депрессия, пессимизм, отсутствие радости и впечатлений ведут к усилению метеочувствительности. В опасные дни стоит окружить себя приятными вещами и людьми, чтобы снизить риск.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты могут помочь пережить сильные магнитные бури.