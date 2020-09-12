ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Голова болітиме у всіх: у вересні очікується потужна магнітна буря

Субота 12 вересня 2020 18:19
Голова болітиме у всіх: у вересні очікується потужна магнітна буря
Потужна магнітна буря накриє Землю в кінці вересня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Потужна магнітна буря в кінці вересня стане найнебезпечнішою в цьому році

Магнітна буря в кінці вересня 2020 року стане самим потужним і небезпечним штормом для здоров'я людини. Очікується різке погіршення самопочуття навіть у тих, хто не схильний до метеозалежності.

Найсильніша магнітна буря 2020 року буде тривати не менше 3-4 днів і за даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, вона розпочнеться 25 вересня і триватиме до 28 числа. Пік очікується 27 вересня.

Погіршення самопочуття, головні болі, стрибки тиску, сонливість, роздратування, агресія, неможливість сконцентруватися – найпоширеніші симптоми у людини при обуренні геомагнітного поля. У метеочутливих людей ці ознаки сильної бурі почнуть проявлятися вже 25 вересня. Під час піку, 27 вересня, сильні головні болі та загальне погіршення стану можуть з'явитися навіть в абсолютно здорових людей.

Голова болітиме у всіх: у вересні очікується потужна магнітна буря

Потужна магнітна буря накриє Землю в кінці вересня

Медики рекомендують у такі дні знизити фізичне та емоційне навантаження, добре висипатися, більше гуляти на свіжому повітрі, але при цьому уникати попадання прямих сонячних променів.

Важливо правильно харчуватися, виключити шкідливу їжу та алкоголь з раціону, вживати достатню кількість рідини. Також допоможуть відпочинок на природі з книгою, плавання, контрастний душ.

Людям з хронічними захворюваннями варто тримати під руками необхідні препарати та проконсультуватися з лікарем.

Якщо в ці дні заплановані далекі поїздки або хірургічні операції – постарайтеся їх, по можливості, перенести на інший день.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали способи позбавлення від метеозалежності назавжди.

А також розповідали про те, які продукти допоможуть зняти вплив магнітних бур.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя опасностьмагнитная буря
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся