Голова болітиме у всіх: у вересні очікується потужна магнітна буря

Потужна магнітна буря накриє Землю в кінці вересня (Колаж РБК-Україна)

Потужна магнітна буря в кінці вересня стане найнебезпечнішою в цьому році

Магнітна буря в кінці вересня 2020 року стане самим потужним і небезпечним штормом для здоров'я людини. Очікується різке погіршення самопочуття навіть у тих, хто не схильний до метеозалежності.

Найсильніша магнітна буря 2020 року буде тривати не менше 3-4 днів і за даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, вона розпочнеться 25 вересня і триватиме до 28 числа. Пік очікується 27 вересня.

Погіршення самопочуття, головні болі, стрибки тиску, сонливість, роздратування, агресія, неможливість сконцентруватися – найпоширеніші симптоми у людини при обуренні геомагнітного поля. У метеочутливих людей ці ознаки сильної бурі почнуть проявлятися вже 25 вересня. Під час піку, 27 вересня, сильні головні болі та загальне погіршення стану можуть з'явитися навіть в абсолютно здорових людей.

Потужна магнітна буря накриє Землю в кінці вересня

Медики рекомендують у такі дні знизити фізичне та емоційне навантаження, добре висипатися, більше гуляти на свіжому повітрі, але при цьому уникати попадання прямих сонячних променів.

Важливо правильно харчуватися, виключити шкідливу їжу та алкоголь з раціону, вживати достатню кількість рідини. Також допоможуть відпочинок на природі з книгою, плавання, контрастний душ.

Людям з хронічними захворюваннями варто тримати під руками необхідні препарати та проконсультуватися з лікарем.

Якщо в ці дні заплановані далекі поїздки або хірургічні операції – постарайтеся їх, по можливості, перенести на інший день.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали способи позбавлення від метеозалежності назавжди.

А також розповідали про те, які продукти допоможуть зняти вплив магнітних бур.