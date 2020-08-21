Найдавніша монета в Україні: на місці унікального святилища знайшли важливі артефакти

Археологи знайшли артефакти на місці святилища під Миколаєвом (колаж РБК-Україна)

Археологи розповіли про виявлені під Миколаєвом артефакти

Під Миколаєвом на археологічних розкопках на місці античного святилища знайшли амулет, якому близько 2,5 тисячі років, а також найдавнішу на території України монету.

В цій експедиції беруть участь юні дослідники з дитячої археологічної школи Миколаївського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді. Про це передає "Суспільне".

Їм вдалося виявити середземноморську мушлю-амулет, що орієнтовно датований VI століттям до нашої ери.

Також молоді археологи знайшли кераміку, рештки жертовних тварин, наконечники стріл, монети у формі дельфіна міст Борисфеніда та Ольвія, присвячені богу Аполлону.

Розкопки проводять біля села Вікторівка в Березанському районі, де було давньогрецьке святилище. Як йдеться в науковому журналі "Краєзнавство", виданому в 2018 році, конструкція цього святилища і ритуали, які на ньому проводилися, є своєрідним феноменом античної традиції культового будівництва та релігійних вірувань. Вони не знаходять собі аналогій не тільки в регіоні, але й на всій території еллінської ойкумени, матеріали досліджень якої доступні вченим.

Дослідники встановили два етапи функціонування античного поселення: перша половина VI - перша третина V ст. до н.е. та остання третина ІV - перша половина ІІІ ст. до н.е.

На розкопках античного святилища під Миколаєвом знайшли амулет, старовинні монети та інші артефакти (фото: suspilne.media)

Один з керівників експедиції археолог Денис Бондаренко розповів про виявлені артефакти.

"Це найдавніша монета на території України - монета-стрілка, присвячена богу Аполлону - лікарю, який був верховним божеством місцевого пантеону. Інші монети, вже пізніші: монети-дельфіни, присвячені богу Аполлону Дельфінію. Набір наконечників стріл, і деякі зразки кераміки", - сказав науковець.

За його словами, метою цього дослідження є розкриття одного з жертовників Вікторівського святилища. Він являє собою великий зольний насип із рештками тварин, яких приносили в жертву, посудом, "і можливо навіть людські поховання, як у нас було в минулих роках".

Відео: Під Миколаєвом археологи знайшли важливі артефакти на місці древнього святилища

Раніше повідомлялося, що вчені під Маріуполем знайшли поховання пращурів кіммерійців у кургані, який старший за піраміду Хеопса.

Нагадаємо також, нещодавно археологи знайшли в некрополі під Полтавою поховання скіфської еліти з тайником.